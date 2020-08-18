Online belediye meclis toplantısında seks yaparken yakalandılar

Brezilya Rio de Janerio’da belediye meclis üyeleri Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Bir katılımcı ise, kamerasının açık olduğunu fark etmeyerek seks yaparken yakalandı. Toplantıya Brezilya Sosyalizm ve Özgürlük Partisi üyesi Leonel Brizola başkanlık etti ve yayını süren seks anlarına rağmen toplantıyı sürdürdü.

Yerel Metropoles gazetesinin bildirdiğine göre toplantının konusu, salgın sırasında belediye sistemindeki öğrencilere yönelik gıda yardımıydı.

Rio de Janerio belediye meclis toplantısı katılımcısı kamerasını kapatmayı unutarak toplantıda seks yaparken yakalandı.

Görüntülerde ekranın sağ orta sırasındaki Zoom katılımcısı, toplantıdan ‘ayrılarak’ arka planda seks yapması yer alıyor. Sabah 10:00’da başlayan toplantı, katılımcılardan biri kamerası hala açıkken seks yapmasına rağmen planlandığı gibi ilerledi.

Diğer katılımcılar rahatsız edici görüntüleri fark etseler de, durumu görmezden gelip önemli konular üzerinde tartışmaya devam etti. Brizola yaptığı açıklamada, basında çıkan haberlerde toplantının asıl konusunun vurgulanmamış olmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.