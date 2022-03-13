Online derste "cinsel içerik" skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...

Koronavirüs salgınının etkisiyle verilen online derslerin sayısında büyük artış yaşanırken, bazı skandallar da gündeme gelmeye başladı. Bu yaşanan skandallara şimdi bir yenisi daha eklendi.

Söz konusu skandala ise 2015'ten beri Western Sydney Üniversitesi'nde İngilizce öğretmekte olan bir öğretim görevlisi imza attı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER YER ALIYORDU

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; öğretim görevlisi ders sırasında ara verdi. Ancak Zoom toplantısını duraklatmayı unuttu. Kısa süre sonra, müstehcen görüntüler içeren cinsel içerikli bir internet sitesinin ekranı ortaya çıktı.

ÖĞRENCİNİN BABASI: BENİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İsminin açıklanmamasını isteyen bir öğrencinin babası, kızının olaya isyan ettiğini söyleyerek, "Bir öğretmen toplumda lider olmalı, bir baba ya da anne figürü olmalı. Bunu gençlere göstermesi beni şaşkına çevirdi. Bu bir güven ihlalidir." dedi.

Yaşanan bu olayın ardından öğretim görevlisinin görevden alındığı aktarıldı.

