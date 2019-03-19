Online eğitimde ibre üniversitelere döndü

TÜİK verilerine göre online eğitim dahil olmak üzere Türkiye’de yaygın eğitime katılım oranı yüzde 16,8’e yükselirken, örgün eğitime katılım oranı ise yüzde 9,4 oldu. Fiziksel sınırları kaldırması ve zaman tasarrufu sağlaması nedeniyle online eğitime yönelen 18-34 yaş grubundaki bireylerin yüzde 64’ü resmi bir eğitim kurumunun sunduğu eğitim programlarından faydalanmak istiyor.

Yeni teknolojiler birçok alanı olduğu gibi geleneksel eğitim metotlarını da değiştirmeye başladı. TÜİK verilerini inceleyen Campus Online’ın derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 18 yaş ve üstü nüfusun yaygın eğitime katılım oranı yüzde 16,8’e, örgün eğitime katılım oranı ise yüzde 9,4’e yükseldi. Yüzde 55’lik bir oranla interneti bilgiye erişimde ana kaynak olarak gören 18-34 yaş grubundaki bireyler online eğitim seçeneklerine yönelmeye başlarken, internet üzerinden eğitim almak isteyenlerin yüzde 64’ü resmi bir eğitim kurumunun sunduğu seçeneklerden faydalanmak istiyor.

Bu eğilimi takip eden ve kayıtlı üye sayısı 150 bini aşan Campus Online, aralarında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi önemli üniversitelerin de bulunduğu 30’dan fazla kurum ile yaptığı resmi protokol kapsamında üniversitelerin sertifikalı online eğitimlerini tek çatı altında topladığını belirtti.