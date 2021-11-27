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Online Satışlarda Kara Cuma’da Tarihi Düşüş

27.11.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da birçok mağazanın ürünlerine özel indirim getirdiği bu yılki ‘Kara Cuma’da online alışveriş oranı ilk kez düştü. Pandemiye rağmen müşterilerin mağazalardan doğrudan alışveriş oranı geçen yıla göre yüzde 47,5 oranında arttı

Amerikalı alışverişçiler birçok mağazanın ürünlerine özel indirim getirdiği bu yılki ‘Kara Cuma’da, Corona virüsü korkularına rağmen online alışverişten çok, mağazalardan doğrudan alışverişe yöneldi.

Ülkede bu yıl ilk kez Kara Cuma’da online alışveriş oranı düştü.

ABD’de Şükran Günü’nü takip eden Cuma günü, ‘Kara Cuma’ olarak biliniyor. Amerika’nın dışında diğer birçok ülkede de gelenek haline gelen bu özel alışveriş gününde satışlar genelde artıyor.

Ancak ülkenin en popüler perakende mağazalarındaki işlemleri takip eden ve veri analizleri yapan Adobe Analytics’e göre, bu yıl ilk kez, Kara Cuma’da online satışlar geriledi.

ABD’de bazı mağazalar, müşterileri için online tatil alışverişlerini Eylül ayında başlatmıştı. Bunda, mağazaların tedarik zincirinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle yıl sonu ürünlerini süratle yenileyememelerinin de etkisi oldu.

Amerikalılar Kara Cuma sırasında toplam 8,9 milyar dolar civarında online harcama yaptı. 2020’de bu rakam 9 milyar dolardı. Adobe, Şükran Günü’nde de online harcamaların 5,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Birçok perakendeci geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, personel eksikliği ve Corona virüsü pandemisi gibi sebeplerle Şükran Günü’nde fiziki mağazalarını kapattı ve ertesi gün açtı. Müşterilerin mağazalardan doğrudan alışveriş yapma oranı geçen yıla göre yüzde 47,5 oranında artarken, 2019’a göreyse yüzde 28,3 oranında geriledi. Bu veriler, Sensormatic Solutions şirketi tarafından paylaşıldı.

Pandeminin etkisiyle büyüyen küresel tedarik zinciri krizi de alışveriş yoğunluğunun düşük olmasının nedenleri arasında görülüyor.

Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve ürünlerin sevkiyatında görülen gecikmelerin, müşterileri Noel öncesi hediye alımlarını garantiye almak için mağazalardan doğrudan alışveriş yapmaya yöneltmiş olabileceği belirtiliyor. Daha fazla sayıda müşterinin de, daha sonra mağazalara giderek teslim almak üzere online alımlar yaptığı, böylece ürünlerin kargo masrafından tasarruf ettikleri kaydediliyor.

Bu yıl cep telefonu üzerinden online alışveriş yapanların oranı da, Kanadalı e-ticaret şirketi Shopify’ya göre geçen yılki yüzde 67 seviyesinden yüzde 72’ye yükseldi.

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