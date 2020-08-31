Online Satranç Olimpiyatı finalinde Hint oyuncuların interneti kesilince altın madalya hem Hindistan'a hem de Rusya'ya gitti

Covid-19 nedeniyle internette düzenlenen uluslararası Sanal Satranç Olimpiyatı'nın finalinde, iki Hint oyuncunun internet bağlantılarının kesilmesi nedeniyle şampiyonluk hem Hindistan'a hem de Rusya'ya verildi.

FIDE Online Satranç Olimpiyatı ilk kez bu sene sanal ortamda gerçekleşti.

Hindistan, finalde iki oyuncunun internet bağlantılarının kesilmesi nedeniyle süre açısından cezalı konumuna düşmelerine itiraz etti.

Yetkililer, 'olağandışı koşullardan' geçildiğini belirtirken Uluslararası Satranç Federasyonu Başkanı Arkady Dvorkoviç de yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Online Chess Olympiad, küresel internet kesintisinden etkilendi. Aralarında Hindistan'ın da bulunduğu birçok ülke etkilendi. Maçın sonucu henüz belirsizken Hindistan'ın iki oyuncusunun internet bağlantıları koptu."

Federasyon Başkanı Dvorkoviç, kurumun temyiz komitesinden 'ortak fikir birliği içinde bir karar çıkmadığını' belirtip her iki takımı da altın madalyayla ödüllendirmeye karar verdiğini söyledi.

Türkiye de katıldı

Bu yıl Temmuz ayında başlayan sanal satranç turnuvasına 160'tan fazla ülke katıldı.