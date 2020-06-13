Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti:

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval'ın, 40 öğrencinin bulunduğu maliye online sınavı yaptığı sırada porno izlediği iddia edildi.

İddiaya göre, online sınav sırasında öğrencilerin de gördüğü ekrana yanlışlıkla pornografik görüntüler yansıdı. Bir öğrenci de bu görüntüleri paylaştı.

Veli ve öğrencilerden gelen tepkiler üzerine üniversite yönetiminin olaydan haberdar olduğunu belirten Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Prof. Dr. Kaval'ın görevinden istifa ettiğini söyledi.



