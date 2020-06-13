HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti:

Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 07:47 | Son Güncelleme

Online sınavda porno film şoku yaşandı. Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval'ın online sınav yaparken bilgisayarından porno izlediği iddia edildi. 40 öğrencinin bulunduğu sınavda yaşandığı iddia edilen olay üzerine profesör kaval istifa etti.

Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti:

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval'ın, 40 öğrencinin bulunduğu maliye online sınavı yaptığı sırada porno izlediği iddia edildi.

İddiaya göre, online sınav sırasında öğrencilerin de gördüğü ekrana yanlışlıkla pornografik görüntüler yansıdı. Bir öğrenci de bu görüntüleri paylaştı.

Veli ve öğrencilerden gelen tepkiler üzerine üniversite yönetiminin olaydan haberdar olduğunu belirten Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Prof. Dr. Kaval'ın görevinden istifa ettiğini söyledi.

5ee28643d3806c2300360e29-NjW0

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar varMalatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Diğer Haberler
Muhtarın koronavirüs testi pozitif çıktı! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Muhtar koronaya yakalandı! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Bakan Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a sert tepki!

Bakan Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a sert tepki!

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

Adana'da nefes kesen kovalamaca! 15 kilometre kaçabildi

Nefes kesen kovalamaca! 15 kilometre kaçabildi

Maçka Parkı'nda alkol alan iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Maçka Parkı'nda alkol alan iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.