Online tüm görüşmeleriniz için en iyi HD webcam çeşitleri

Uzaktan çalışma sistemini benimseyen şirketler son yıllarda bir hayli arttı. Dolayısıyla online yapılan görüşmeler de aynı oranda artış gösterdi. Online görüşmelerde piksel piksel görünmek istemiyor, görüntünüzü karşı tarafa kaliteli bir şekilde aktarmak istiyorsanız iyi bir webcam edinmekte fayda var. Eğer "Hangi webcam almalıyım?" diyorsanız online görüşmelerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz en iyi webcam önerilerini sizin için inceledik.

1. Yayıncılık bile yapabileceğiniz bir kamera

Youtube ve Twitch gibi mecralarda yayıncılık yapıyorsanız veya online seminer ve toplantılara katılıyorsanız en iyi webcam markalarından biri olan Logitech'in C922 PRO HD kamera modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Full HD çözünürlüğe sahip kamera üzerinden 1080p/30 FPS veya 720p/60FPS seçimi yaparak istediğiniz netlikte görüntüyü alabilirsiniz. Profesyonel yayıncılar için tasarlanan kamera, otomatik odaklanma ve ışığı düzeltme fonksiyonları sayesinde loş ortamda bile net görüntü kalitesi sunar. 78 derece çapraz görüş açısı ile profesyonel çekim yapabilen kamera, mikrofon özelliği sayesinde de sesinizi net bir şekilde alabilir.

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2. Skype onaylı kamera ile tüm toplantılarda net görüntü

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Sık sık online görüşme ve toplantılara katılıyor, görüşmelerinizde kaliteli görüntü elde edebileceğiniz bir webcam arıyorsanız Microsoft'un Lifecam HD-3000 for Business isimli modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Markanın 720p çözünürlüklü kamera modeli, zarif tasarımı ve kolay çıkarılıp takılabilme özelliğiyle öne çıkar. TrueColor teknolojisi sayesinde loş ortamlarda bile canlı ve net bir görüntü elde edebilirsiniz. Kamera aynı zamanda online görüşmelerin sıklıkla gerçekleştirildiği yazılım olan Skype tarafından sertifikalı bir ürün. 16:9 HD geniş ekranı ile net görüntü kaydetme imkanı da sunan kamera, uzun yıllar memnuniyetle kullanabileceğiniz kalitede.

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3. Gürültü önleyen bir kamera ile istenmeyen seslerin önüne geçin

Creative markasının düşük ışıkta bile net bir görüntü elde etmenize olanak tanıyan 1080p çözünürlüklü kamerası, online toplantı ve görüşmeler için harika bir alternatif. Kamera, entegre çift mikrofonu ve arka plandan gelen gürültüyü kesme özelliği sayesinde sesli ortamlarda bile rahatlıkla görüşme yapabilmenizi sağlar. Sesinizi net bir şekilde alabildiği için sesinizi yükseltmek zorunda kalmadan rahatlıkla konuşabilir ve sesi karşı tarafa net bir şekilde iletebilirsiniz. Tüm online görüşme uygulamalarıyla kullanabileceğiniz webcam, gizlilik lens kapağı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda casus yazılımlar aracılığıyla kameranıza erişilmesi ihtimaline karşı gizliliğinizi korumanıza da yardımcı olur.

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4. Şık görünümlü bir webcam

Uzaktan eğitim görüyor veya çalışıyor, online eğitim ve toplantılara sıklıkla katılıyorsanız Everest markasının SC-HD03 isimli kamera modeli sizin için en iyi webcam tavsiyesi olabilir. 1080p çözünürlüğe sahip olan kameraya tripod takarak dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Gürültü azaltıcı teknolojisi ve dahili mikrofonu sayesinde arka plandaki sesleri minimuma indirerek sesinizi karşı tarafa net bir şekilde iletir. Ayrıca kolay kurulumuyla da son derece pratik bir kullanım sunar.

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5. Her zaman kusursuz bir görüntü

A4 Tech markasının PK-910H adını verdiği kamera modeli hem oyun hem online görüşme ve sosyal mecralarda iyi görüntü elde edebileceğiniz bir webcam alternatifi olabilir. Yansıma engelleyici kaplaması olan kamera, 1080p Full HD çözünürlüğü ve otomatik beyaz ayarı ile zengin renklere sahip kaliteli görüntü sağlar. Gürültü önleyici dijital mikrofonu sayesinde sesinizin karşı tarafa doğal ve berrak bir şekilde iletir. Sürücü gerektirmeyen tak çalıştır özelliği ile kolay kullanılan kamera, 360 derece dönebildiği için her açıdan çekim yapabilmenize yardım eder.

Düşük ışıkta bile net görüntü sağlayan A4 Tech PK-910H webcam modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Tripod ile kullanılabilen bir kamera modeli

Online eğitim, toplantı ve görüşmelerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Gamyx markasının USB bağlantılı, 1920x1080p görüntü kalitesine sahip webcam modeli, Full HD standardında görüntü elde etmenize olanak tanır. Bilgisayarınızla rahatlıkla bağlantı kuran kamera, tak çalıştır özelliğiyle rahat kullanılır. Tripod ile de kullanabileceğiniz kameranın üzerinde dahili mikrofon yer alır. Bu sayede online görüşmelerde sesinizi net ve berrak bir şekilde iletebilirsiniz.

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7. Yayıncıların tercih ettiği bir kamera modeli

Bilgisayar modelleri ile sıklıkla tercih edilen Asus'un C3 adını verdiği ve 1920x1080p Full HD video çekebilen webcam modeli, yayıncılar tarafından da çok sevilen bir kamera. 90 derece eğilebilen klipsi sayesinde birçok farklı modelde dizüstü bilgisayara uyum sağlayan webcam, 360 derece dönebilen mekanizması sayesinde farklı açılardan çekim yapmanıza olanak tanır. Geniş açısı sayesinde daha fazla alanı kadraja alabilen kamera ile online görüşme ve toplantılara katılabilir, dilerseniz dijital mecralarda kaliteli yayınlar da yapabilirsiniz. Yerleşik mikrofonu sayesinde sesi çok net bir şekilde iletebildiğini de belirtmekte fayda var.

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8. Küçük ama etkili bir model

Kaliteli görüntü ve rahat kullanılan bir webcam arıyorsanız Solustre markasının bu modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Hem dizüstü hem masaüstü bilgisayarlarla kullanabileceğiniz kamera, gürültü azaltma özellikli entegre mikrofonu ile sesinizi net bir şekilde aktarabilir. USB çıkışı aracılığıyla bilgisayarınıza kolayca bağlayabileceğiniz kamera, 480p çözünürlüğü ile yeterli bir görüntü kalitesi sunar. Kullanımı kolay olan kameranın çekim açısını da rahatça ayarlayabilirsiniz.

Estetik tasarımı ve renkleri ile çalışma alanınıza hoş bir dokunuş katacak Solustre markasının webcam modelini detaylı bir şekilde incelemek için sizi böyle alalım.

9. Hemen her bilgisayara uyumlu bir kamera

Dizüstü ve masaüstü fark etmeksizin her bilgisayara uyum sağlayabilecek, net görüntü elde eden webcam arıyorsanız Garsent markasının 1920x1080p Full HD webcam modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Yüksek çözünürlüklü lensi ve güçlü renk reprodüksiyonu sayesinde kaliteli görüntü sunar. Gürültü azaltma özelliğine sahip entegre mikrofonu sayesinde bulunduğunuz ortamdaki gürültüyü en aza indirerek sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesine olanak tanır. Sadece USB bağlantısını takarak hemen kullanmaya başlayabileceğiniz kamera, kolay kullanılabilir olmasıyla da öne çıkar. 360 derece dönebilen kameranın görüş açısını serbestçe ayarlayabilirsiniz.

İster masa üzerinde konumlandırarak ister bilgisayara takarak kullanabileceğiniz Garsent marka webcam modelini satın almak için buraya tıklayın.

10. Kendiliğinden ışıklı bir kamera modeli ile ışığınız hep güzel

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DGVDO markasının bu webcam modelinin üzerinde bulunan halka LED lambası, her ortamda dengeli bir ışığa sahip olmanıza olanak tanır. 4K çözünürlüğüyle çok kaliteli videolar çekebileceğiniz kamera ile online görüşmelerin yanı sıra canlı yayınları da rahatlıkla yapabilirsiniz. Yüz geliştirme teknolojisi sayesinde görüntüyü otomatik olarak optimize eder ve her zaman iyi görünmenize yardım eder. Esnek klipsi ile rahatlıkla bilgisayarınıza monte edebileceğiniz kamera, dahili mikrofonu ve otomatik gürültü azaltma özelliğiyle de öne çıkar. Kamerayı dilerseniz bir tripoda takarak da kullanabileceğinizi hatırlatalım.

Loş ışıkta da net ve kaliteli görüntü sağlayan DGVDO markasının webcam modelini sepete eklemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

11. Tak kullan bir kamera

Sunydog markasının 1080p çözünürlüklü Full HD webcam modeli, tak çalıştır özelliği sayesinde oldukça pratik bir kullanım sunar. 120 derece açısıyla geniş bir kadraja sahip olan webcam, dahili ses emici mikrofonu sayesinde 10 metreye kadar uzaklıktan sesinizi net bir şekilde algılayabilir. Kaliteli ve net görüntü sağlar. Montaj klipsi ile dizüstü bilgisayarınıza rahatlıkla monte edebilir ya da katlayarak bilgisayara kolayca takabilirsiniz. Kompakt tasarımlı olduğu için seyahatlerinizde yanınızda taşıyabilirsiniz.

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