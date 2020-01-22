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  4. Onlock kilidi açtı, Arıkovanı’nda hedefinin üzerine çıktı

Onlock kilidi açtı, Arıkovanı’nda hedefinin üzerine çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 00:07 | Son Güncelleme

Girişimcilere destek olan Arıkovanı’nda bir girişimin fonlaması daha başarıyla tamamlandı. Büyük ilgi gören ve hedeflediğinin üzerinde fon toplamayı başaran Onlock, elektronik bir anahtar görevi görerek eşyaları uzaktan kilitleyip açabilmeyi sağlıyor.

Onlock kilidi açtı, Arıkovanı’nda hedefinin üzerine çıktı

Turkcell’in fonlama platformu Arıkovanı yaratıcı fikirleri desteklemeye devam ederken, ihtiyaçlara yönelik çözümler de kitlesine ulaşmayı başarıyor. Dolap, çekmece gibi mobilyaların içerisine yerleştirilen ve Bluetooth bağlantısı ile eşyaları uzaktan kilitlemeyi sağlayan Onlock, 40 günlük süresinde hedeflediği 140 bin TL’lik desteğin üzerine çıkarak 141 bin 600 TL topladı. Dileyen kullanıcılar Arıkovanı Mağaza’dan ön sipariş vermeye devam edebiliyor.

Çekmece her açıldığında telefona bildirim
Akıllı mobilya kilidi Onlock’ın mobil uygulaması kullanılarak, anahtar isteğe göre birden fazla kişi ile paylaşılabiliyor. Belirli bir saat aralığında ya da belirlenen günlerde anahtar kullanma yetkisi bir başkasına verilebiliyor. Uygulama, anahtarın paylaşıldığı ve kilidi kullanmakta olan kişilerin kayıtlarını tutuyor, böylece çekmeceye ya da dolaba kimin eriştiğine kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca bir başkası ile paylaşılan anahtar her kullanıldığında cep telefonuna bildirim göndererek anlık bilgilendirme sağlıyor.

Arıkovanı.com’da hedefinin üzerine çıkmayı başaran Onlock sayesinde ofislerdeki kişisel dolapları ya da evlerde çocukların ulaşmaması gereken eşyaların konulduğu bölmeleri uzaktan kilitleyerek güvende hissetmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
Arıkovanı Onlock Turkcell Yerli

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