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OnlyFans’a geçtiğini duyuran Türk yayıncıya, Twitch fenomeni Şükrü Şentürk’ten destek geldi

03.08.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch üzerinde 22.400 takipçiye sahip olan Ecesu Özevin, geçtiğimiz günlerde OnlyFans için içerik üretmeye başlayacağını duyurdu. Yayıncının bu kararından sonra sosyal medyada eleştiriler peşi sıra gelmeye başladı. Özevin’e ilk destek veren isim ise Twitch yayınlarıyla fenomen haline gelen Şükrü Şentürk oldu.

OnlyFans’a geçtiğini duyuran Türk yayıncıya, Twitch fenomeni Şükrü Şentürk’ten destek geldi

Eski LoL oyuncusu ve şu an Twicth yayınlarıyla belirli bir kitleye hitap eden Şükrü Şentürk, OnlyFans’a geçen Ecesu Özevin’e yapılan eleştirileri ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Şentürk, OnlyFans'a geçtiğini açıklayan Ecesu Özevin'e gelen linçler hakkında görüşlerini belirtti. Türkler'in bu konuda çok ikiyüzlü olduğunu belirten yayıncı, Twitch üzerinden açılan ve +18 içeriklerin olduğu Hot Tub yayınlarını izleyen kişilerin yarısının Türk olduğunu belirtti.

Özevin'in OnlyFans'a geçmesini eleştiren kişilerin sonradan link isteyeceğini belirten yayıncı, bu durumun ikiyüzlülük olduğunu sözlerine ekledi.

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Şentürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şentürk, “Bence Türkler olarak bu konularda çok ikiyüzlüsünüz. Tüm OnlyFans’ta olanlara hakimsiniz. Twitch’de ‘Hot Tub’u izleyenlerin yarısı Tükr. Ama bir Türk buna benzer bir şey yapınca hemen linç ve hakaret kısmı başlıyor. Bu duruma laf edenlerin sağda solda link soracağına eminim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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