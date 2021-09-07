OnlyFans’a katılmak için öğretmenliği bıraktı! Şimdi öğrencileri ve meslektaşları onu takip ediyor

Tarih ve din öğretmeni olarak çalıştığını ifade eden Monica Huldt, mesleğinden istifa ederek OnlyFans hesabı oluşturdu. Eski öğrencileri ve meslektaşlarının çıplak fotoğraflarını görmek için para ödediğini söyleyen Huldt, kendisine mesaj attıklarında şaşkınlığını gizleyemediğini itiraf etti.

"YILLAR SONRA MESAJ ATTILAR"

Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındıktan sonra öğretmenlik yapmayı bıraktığını açıklayan Huldt, o dönemde 13-16 yaşındaki çocuklara tarih ve din eğitimi veriyordu. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra OnlyFans hesabı açan Huldt, eski öğrencileri ve meslektaşlarından mesajlar aldığını açıkladı. Huldt mesajlar karşısında ilk başlarda biraz garip hissettiğini söyledi. Huldt, “Bana ilk mesaj attıklarında oldukça şaşırdım. Bir iş arkadaşım bana görünüşümü ve içeriğimi sevdiğini söyledi ve bir diğeri birlikte çalışırken bana aşık olduğunu söyledi.” dedi.

İşte Huldt'un öğretmenlik yaptığı döneme ait fotoğrafı;



