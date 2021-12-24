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OnlyFans CEO’su istifa etti! İşte yerine gelen isim

24.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans'ın CEO'su Tim Stokely, görevinden ayrıldı. Stokely'den boşalan koltuğa Amrapali Gan oturdu.

OnlyFans CEO’su istifa etti! İşte yerine gelen isim

İşyerinde Ami veya AG olarak bilinen Bayan Gan, şirkete 18 ay önce katıldı ve bugüne kadar iletişimden sorumluydu. Gan, site kullanıcıları için "benzersiz deneyimler" sözü verdi.

"ONLYFANS İÇİN HEYECAN VERİCİ"

36 yaşındaki Gan, "Bu OnlyFans için heyecan verici bir zaman. Topluluğumuza bağlı kalmaya devam edeceğim ve yaratıcılarımız ve hayranlarımız için benzersiz deneyimler yaratmayı dört gözle bekleyeceğim." dedi.

OnlyFans gittikçe büyüyen bir platform diyebiliriz. Platform üzerinden hayranlar direkt olarak hayran olduklarını kişilerle iletişim kurabiliyorlar.

Son dönemlerde platformdan sorumlu olan bir ajansın fenomenler yerine hayranlara cevap verdikleri ortaya çıksa da platform büyümeye devam ediyor diyebiliriz. Gün geçtikçe büyüyen platform yeni fenomenler kazanmaya devam ediyor. Böyle olunca da güvenlik önemli bir mevzu haline geliyor. Genç CEO da açıkça güvenliğe önem vereceklerini bildirdi. Bundan böyle şirket daha ciddi güvenlik önlemleri sunmaya başlayabilir diyebiliriz.

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