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OnlyFans çifti tanışma hikayeleriyle olay yarattı! Beraber binlerce dolar kazanıyorlar

10.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki Claudia Fijal ve 34 yaşındaki Daniel Stevens, çıplak fotoğraf çekimi sırasında tanıştı. İlk görüşte birbirine aşık olan çift tanışma hikayelerini sosyal medya hesabından anlattı. Mutlu bir evlilikleri olan ikili, OnlyFans için birlikte çalışıyor.

OnlyFans çifti tanışma hikayeleriyle olay yarattı! Beraber binlerce dolar kazanıyorlar

OnlyFans modelliği yapan Claudia Fijal ve Daniel Stevens ilk kez tanışma hikayelerini anlattı. Aşk hikayelerinin 2006 yılında başladığını söyleyen çiftin verdiği detaylar takipçilerini şaşırttı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir araba fuarında Daniel’in, Claudia’nın bir fotoğrafını görerek ilk adım atmasıyla ilişkileri başladı. Adımına uzun bir süre boyunca karşılık alamayan Daniel, birkaç yıl boyunca platonik bir şekilde tutkusunu sürdürdü.

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10 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

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10 yıl sonra Daniel’in Claudia’yı spor salonu için bir kampanyada model olarak çalışmaya çağırmasıyla ikili ilk kez bir araya geldi. Fotoğraf çekiminden sonra kutlama yapmak için yemeğe çıkan ikili ilişkilerine başladı.

SERVET KAZANIYORLAR

İlişkilerini nikah masasında taçlandıran çift, OnlyFans’tan yayınladıkları fotoğraflarla binlerce dolar kazanıyor. Daniel, fitness paylaşımları yaptığı sayfasının yanında eşi Claudia ile ayrı bir hesap için de içerik üretiyor. Birbirlerine saygı duydukları belirten çiftten Daniel, “O yıllardır çıplak modellik yapıyor. Onu asla değiştirmeye çalışmam. Claudia soğukkanlı ve destekleyici bir eş. İkimiz de birbirimizin işinden rahatsız olmuyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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