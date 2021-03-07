OnlyFans’dan servet kazanan Megan Barton Hanson yeniden striptizci olmak istiyor

Megan Barton Hanson , 2018'de Love Island programıyla şöhreti yakalamadan önce, bir gece kulübünde striptizci olarak çalışıyordu. Şu sıralar 2 milyona yakın takipçisiyle birbirinden çarpıcı fotoğraflar paylaşmanın yanı sıra yetişkin içeriklerin üretildiği OnlyFans’dan servet kazanıyor. OnlyFans’taki hayranlarına özel fotoğraf ve videolar sayesinde ayda 800 bin sterlin (8.346.953 TL) kazandığı söylenen model geçmişe dönmek istediğini dile getirdi.

Megan Barton Hanson yeniden striptizci olmak istiyor

Bir striptizci olmadan önce Megan Barton Hanson, bir hukuk firmasında asgari ücretle çalışıyordu. İlk striptiz gösterisini gördükten sonra, en yakın kulübe giderek kendisine nasıl striptiz yapılacağını öğreten bir iş istediğini anlatmıştı.

Genç kadın yıllar sonra Instagram hesabında yayınlanan bir videoda, "İlk striptizim çok korkutucuydu." demişti.

Annesine striptiz kulübünde çalışacağını söylediğinde ağladığını anlatan Hanson, sonrasında ise ailesinin bu duruma alıştığını söyledi.

2018 yılında Love Island programıyla yıldızı parlayan Megan Barton Hanson, yeniden striptizci olmak istediğini dile getirdi.