OnlyFans fenomeni Allie Rae, hayranları için kasıtlı olarak kilo aldığını söyledi! “Sizin için yaptım”

İş arkadaşlarının OnlyFans hesabını keşfetmesinden sonra işinden istifa etmek zorunda kalan eski bir hemşire, müstehcen pozlarını satarak aylık gelirini artmayı başardı. Avustralya'da yaşayan 37 yaşındaki Allie Rae, hayranlarının istekleri doğrultusunda vücudunu şekillendirdiğini itiraf etti. Sosyal medyada gelen soruları yanıtlayan Rae, hayranlarının ısrarı üzerine bilerek kilo aldığını ve nisan ayında zayıflama sürecine gireceğini söyledi.

“BU BİR ROL GİBİ”

Sosyal medya takipçilerinden son dönemde kilo aldığına yönelik olarak mesajların geldiğini ifade eden Rae, “Gelen kutuma baktığımda kilo aldığıma dair çok fazla mesaj vardı. Bunu bilerek yaptım. Beni daha kilolu görmek isteyen hayranlarımın arzularına cevap verdim. Bu bir rol gibi, tıpkı film için sakal bırakmanıza benzeyebilir” diye konuştu.

Hayranlarının istekleri doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Rae, “Sizin için yaptım. 1 Nisan’a kadar kilo almaya devam edeceğim. Sonrasında ise her zamankinden daha ince olacağımı göreceksiniz. Ekim ayında kilo verme sürecimi de tamamlayacağım” dedi.



