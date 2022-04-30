OnlyFans fenomeni annesinin seksi fotoğraflarını çekmesine yardım ettiğini söyledi! “Kırbaç hediye aldı”

OnlyFans’ya abonelerine seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazandığını ifade eden bir model, kendisine yapılan olumsuz eleştirilere rağmen ailesinin onu desteklediğini belirtti. Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Dascalo, Inside OnlyFans podcast'inde alışılmadık kariyer seçimi hakkında konuştu ve ailesinin desteklerini anlattı.

“SADECE ‘KLAS OL’ UYARISI YAPTI”

Anne ve babasının mutlu bir evlilikleri olduğundan söz eden Dascalo, “Alemi seviyorum ve harika olduklarını düşünüyorum. Beni hayatım boyunca her zaman desteklediler. Anneme OnlyFans’a başladığımı söylediğimde sadece ‘Klas ol’ uyarısını yaptı” dedi.

Annesinin manevi yöndeki desteklerinin yanında OnlyFans çekimlerinin bir parçası olduğunu dile getiren Dascalo, “Benimle birlikte fotoğraf çekimlerinde yer alıyor. Hatta bana bir kırbaç hediye aldı. Babamla bu fikri paylaştığımıza çok desteklemediği için kullanmadım. Ama koronavirüs sırasında ailemle birlikte işimi yönettim” diye konuştu.



