Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans fenomeni annesinin seksi fotoğraflarını çekmesine yardım ettiğini söyledi! “Kırbaç hediye aldı”

OnlyFans fenomeni annesinin seksi fotoğraflarını çekmesine yardım ettiğini söyledi! “Kırbaç hediye aldı”

30.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Lauren Dascalo, yetişkin modelliği kariyeri nedeniyle sosyal medyada sık sık hakaret ve tehdit içeren mesajlar aldığını söylemişti. Ebeveynlerinin yaşam tarzını ve kariyerini desteklediğini dile getiren Dascalo annesinin fotoğraflarını çekmesi konusunda yardımcı olduğunu belirtti.

OnlyFans fenomeni annesinin seksi fotoğraflarını çekmesine yardım ettiğini söyledi! “Kırbaç hediye aldı”

OnlyFans’ya abonelerine seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazandığını ifade eden bir model, kendisine yapılan olumsuz eleştirilere rağmen ailesinin onu desteklediğini belirtti. Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Dascalo, Inside OnlyFans podcast'inde alışılmadık kariyer seçimi hakkında konuştu ve ailesinin desteklerini anlattı.

Mesanesine cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını fark etmedi! Hastalığının nedenini öğrenince şoke olduMesanesine cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını fark etmedi! Hastalığının nedenini öğrenince şoke oldu

“SADECE ‘KLAS OL’ UYARISI YAPTI”

onlyfan1

Anne ve babasının mutlu bir evlilikleri olduğundan söz eden Dascalo, “Alemi seviyorum ve harika olduklarını düşünüyorum. Beni hayatım boyunca her zaman desteklediler. Anneme OnlyFans’a başladığımı söylediğimde sadece ‘Klas ol’ uyarısını yaptı” dedi.

2

Annesinin manevi yöndeki desteklerinin yanında OnlyFans çekimlerinin bir parçası olduğunu dile getiren Dascalo, “Benimle birlikte fotoğraf çekimlerinde yer alıyor. Hatta bana bir kırbaç hediye aldı. Babamla bu fikri paylaştığımıza çok desteklemediği için kullanmadım. Ama koronavirüs sırasında ailemle birlikte işimi yönettim” diye konuştu.

OnlyFans modeli Lottie Moss’tan şaşırtan cinsellik itirafı! “Üçlü ilişkide katı kurallarım var”OnlyFans modeli Lottie Moss’tan şaşırtan cinsellik itirafı! “Üçlü ilişkide katı kurallarım var”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”
Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...
Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Haftalar sonra anlattı! “Ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

Haftalar sonra anlattı! “Ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

İlginizi Çekebilir

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.