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OnlyFans fenomeni çift kendisinden nefret edenlere seslendi! “O kadar çok para kazanıyoruz ki 40 yaşında emekli olabiliriz”

09.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni çift aylık gelirlerinin kendilerinden nefret eden sosyal medya kullanıcıları sayesinde kısa sürede katlandığını söyleyerek 40 yaşında emekli olabileceklerini itiraf etti. Ayda 10 bin sterlin (yaklaşık 186 bin TL) kazanan Terri ve Michael Martin çifti, insanların daha çok nefret etmesini istedi.

OnlyFans fenomeni çift kendisinden nefret edenlere seslendi! “O kadar çok para kazanıyoruz ki 40 yaşında emekli olabiliriz”

29 yaşındaki Terri Martin ve 32 yaşındaki kocası Michael, sosyal medyada kendilerine olumsuz eleştirilerde bulunan kişiler sayesinde kariyerlerine son vererek OnlyFans hesaplarını açtı. Tarzan ve Jane kostümleri giyerek OnlyFans’ta yetişkinlere özel olarak içerik üreten çift, koronavirüs pandemisi öncesinde yaptıkları tezgahtarlık görevinden ayrıldı. Başlangıçta karısının OnlyFans hesabını kıskandığını dile getiren Michael, aylık kazancını gördüğünde ona katılmaya karar verdi. İkili şimdilerde 40 yaşında emekli olmanın planlarını yapıyor.

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“İLK BAŞTA HİÇ İSTEMEDİM”

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Eşinin ilk başta telefonda fazla zaman geçirmesinden şikayetçi olduğunu dile getiren Michael, “Sürekli telefonunda olduğundan ilk başta biraz sinirleniyordum. Katılmadan önce OnlyFans hakkında hiçbir fikrim yoktu. Terri sayfasında bir sürü beğeni almaya başladı ve bana insanların birlikte fotoğraflarımızı istemeye başladığını söyledi.İlk başta hayır dedim ama sonra bunun hakkında konuştuk ve yapmaya karar verdim” dedi.

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İnanılmaz kazançlarına rağmen, eski kurye şoförü Michael, OnlyFans içeriklerini oluşturmanın kolay olmadığını söyledi. İnsanların durumun zorluğu hakkında bilgi sahibi olmadığını dile getiren Michael, “İnsanların bunun için ne kadar çaba harcandığını anladıklarını sanmıyorum. OnlyFans'ı duyan insanlar, sadece katılabileceğinizi ve hemen milyoner olacağımızı düşünüyor. Ancak sistem bu şekilde işlemiyor. Evet, bundan iyi para kazanabilirsin ama çok çalışmak gerekiyor. İçerik çıkarmak için haftada 40 saat çalışıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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