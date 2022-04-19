OnlyFans fenomeni dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca yasaklandı

OnlyFans hesabı üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak aylık abonelik sisteminde popüler olmayı başaran Nicole Doshi, platformun sınırlarını zorladı. Aboneler arasındaki rekabeti arttırmak için çekilişle cinsel ilişki sunduğunu söyleyen Doshi, No Jumper podcast'inde konuştu ve topluluk kurallarını ihlal ettikten sonra platformu kullanamadığını itiraf etti.

“KURALLARA AYKIRI PEK ÇOK YAPTIM”

OnlyFans uygulamasının hayranlarla birebir ilişki kurmayı ve teması yasakladığını belirten Doshi, “Kurallara aykırı pek çok şey yaptım. Sonunda yakalandığımda ise platformdan tamamen atıldım. Şimdi kendi kişisel bilgilerimi kullanarak hiçbir şekilde siteye erişim sağlayamıyorum” dedi.



