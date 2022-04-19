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OnlyFans fenomeni dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca yasaklandı

19.04.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındıktan sonra OnlyFans hesabı açan Nicole Doshi isimli bir fenomen kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Yüz binlerce aboneye ulaşan isim hayranları arasında seks çekilişi yapacağını duyurdu. OnlyFans uygulaması ise topluluk kurallarını ihlal ettiği için Doshi’nin erişimini yasakladı.

OnlyFans fenomeni dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca yasaklandı

OnlyFans hesabı üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak aylık abonelik sisteminde popüler olmayı başaran Nicole Doshi, platformun sınırlarını zorladı. Aboneler arasındaki rekabeti arttırmak için çekilişle cinsel ilişki sunduğunu söyleyen Doshi, No Jumper podcast'inde konuştu ve topluluk kurallarını ihlal ettikten sonra platformu kullanamadığını itiraf etti.

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“KURALLARA AYKIRI PEK ÇOK YAPTIM”

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OnlyFans uygulamasının hayranlarla birebir ilişki kurmayı ve teması yasakladığını belirten Doshi, “Kurallara aykırı pek çok şey yaptım. Sonunda yakalandığımda ise platformdan tamamen atıldım. Şimdi kendi kişisel bilgilerimi kullanarak hiçbir şekilde siteye erişim sağlayamıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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