Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans fenomeni Marie Madore, hayranlarından gelen ilginç isteklerini açıkladı! “Kullanmış tampon...”

OnlyFans fenomeni Marie Madore, hayranlarından gelen ilginç isteklerini açıkladı! “Kullanmış tampon...”

19.01.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marie Madore, Instagram’da 1 milyonun üzerine takipçiye sahip bir fenomen olarak kısa sürede ünlendi. Sosyal medya uygulamalarındaki popülerliğini arttıran Madore, son olarak OnlyFans’ta fotoğraflarını satmaya başladı. Takipçilerinin sayısındaki artışla birlikte kendisine ilginç tekliflerin iletildiğini belirten Madore, bir hayranının kullanmış tamponunun satın almak istediğini itiraf etti.

OnlyFans fenomeni Marie Madore, hayranlarından gelen ilginç isteklerini açıkladı! “Kullanmış tampon...”

Bir OnlyFans modeli, popülerliğinin artmasıyla birlikte aldığı en ilginç teklifleri paylaştı. Kısa süre önce Inside OnlyFans podcast'ine konuk olan Madore, sosyal medya kariyeri boyunca aldığı en tuhaf istekle ilgili soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Fenomen isim bir hayranının kullanılmış tamponuna bir servet ödemeyi teklif ettiğini dile getirdi.

Estetik ameliyat bağımlısı Serena Smith, görünümü için milyonlarca dolar harcadı! “Erkekler trafiği durdurup bana...”Estetik ameliyat bağımlısı Serena Smith, görünümü için milyonlarca dolar harcadı! “Erkekler trafiği durdurup bana...”

“GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM”

2

Instagram üzerinden kendisine yöneltilen bir mesajla birlikte Madore, büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Sosyal medya fenomeni bir hayranının kendisinden kullanılmış tamponunu satmasını istediği mesajı gördüğünde gözlerine inanamadı. İlginç teklifin korkutucu yanları olduğunu belirten Madore, “Bu biraz korkutucu üzerinde DNA örneklerim vardı. Kullanılmış tampon için yaklaşık 10 bin dolar (yaklaşık 316 bin TL) teklif etti” dedi.

OnlyFans modeli Cris Galera, vajina estetiğiyle cinsel organının yepyeni bir görünüm kazandığını açıkladıOnlyFans modeli Cris Galera, vajina estetiğiyle cinsel organının yepyeni bir görünüm kazandığını açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dört kollu ve dört bacaklı doğan bebek Hindistan’da popüler oldu! Görenler inanamadıDört kollu ve dört bacaklı doğan bebek Hindistan’da popüler oldu! Görenler inanamadı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Arabası suya gömülürken selfie çektiArabası suya gömülürken selfie çekti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Servet harcadı! Vajina estetiğiyle tasarım yaptırdı

Servet harcadı! Vajina estetiğiyle tasarım yaptırdı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Pozlarıyla milyoner oldu

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Pozlarıyla milyoner oldu

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kilisenin önünden çırılçıplak poz paylaşmıştı! Hapis cezası...

Kilisenin önünden çırılçıplak poz paylaşmıştı! Hapis cezası...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.