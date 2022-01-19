OnlyFans fenomeni Marie Madore, hayranlarından gelen ilginç isteklerini açıkladı! “Kullanmış tampon...”

Bir OnlyFans modeli, popülerliğinin artmasıyla birlikte aldığı en ilginç teklifleri paylaştı. Kısa süre önce Inside OnlyFans podcast'ine konuk olan Madore, sosyal medya kariyeri boyunca aldığı en tuhaf istekle ilgili soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Fenomen isim bir hayranının kullanılmış tamponuna bir servet ödemeyi teklif ettiğini dile getirdi.

“GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM”

Instagram üzerinden kendisine yöneltilen bir mesajla birlikte Madore, büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Sosyal medya fenomeni bir hayranının kendisinden kullanılmış tamponunu satmasını istediği mesajı gördüğünde gözlerine inanamadı. İlginç teklifin korkutucu yanları olduğunu belirten Madore, “Bu biraz korkutucu üzerinde DNA örneklerim vardı. Kullanılmış tampon için yaklaşık 10 bin dolar (yaklaşık 316 bin TL) teklif etti” dedi.



