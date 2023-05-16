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OnlyFans fenomeni Mikaela Testa’nın itirafı gündem yarattı! “Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

16.05.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal uygulaması olan OnlyFans üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Mikaela Testa bu kez itirafıyla gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim kariyerini öğrendikten sonra birçok aile üyesinin kendisine tepki gösterdiğini ama kazancının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

OnlyFans fenomeni Mikaela Testa’nın itirafı gündem yarattı! “Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mikaela Testa yaptığı itirafıyla sosyal medyada gündem oldu. Fenomen isim ailesinin sosyal medya kariyeri nedeniyle kendisine tepkili olduğunu dile getirirken aylık kazancının 130 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 195 bin TL) olduğunu itiraf etti. Instagram’da yaptığı bir soru-cevap etkinliği sırasında kendisine yöneltilen soru üzerine ailesindeki tepkileri açıklayan Testa’nın samimi itirafı sosyal medyada çok konuşuldu.

“BENİ KÜÇÜMSEDİLER"

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Avustralyalı sosyal medya fenomeni Instagram’dan yöneltilen “Ailen OnlyFans’a nasıl tepki verdi?” sorusunu cevapladı. Fenomen isim, “Kariyerimi öğrendikleri zamandan beri benimle konuşmadılar. Beni yargıladılar ve küçümsediler. Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim.” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya OnlyFans

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