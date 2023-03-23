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OnlyFans fenomeni seksi olduğu için sevgili bulamadığını söyledi! Kriterini açıkladı: Tek istediğim zeki bir adam

23.03.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede fenomene dönüşen ancak asıl mesleği avukatlık olan Denise Rocha aşk hayatında önyargılardan dolayı karşılaştığı zorluklardan söz etti. Sapyoseksüel olduğunu itiraf eden Rocha çok seksi olduğu için sevgili bulamadığını ve tek isteğinin zeki bir erkek olduğunu dile getirdi.

OnlyFans fenomeni seksi olduğu için sevgili bulamadığını söyledi! Kriterini açıkladı: Tek istediğim zeki bir adam

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden abonelerine seksi fotoğraf ve videolarını satan Rocha, insanların kendisine önyargı ile yaklaştığını söyleyerek duruma isyan etti. Her zaman zeki adamlardan hoşlandığını ifade eden Rocha, “Bir konuya hakim ve zor konular hakkında nasıl konuşulacağını bilen biriyle tanıştığımda heyecanlanıyorum. İnsanlar seksi olduğum için benden uzak duruyor. Tek istediğim zeki bir adam” dedi.

OLUMSUZ YORUMLARI CİDDİYE ALMIYOR

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Sosyal medyadan kendisine yönelik olarak yapılan olumsuz yorumları ciddiye almadığını ifade edne Rocha, “Her insanın her konuda fikri var. Herkes konuşmayı çok seviyor. Ancak ben olumsuz yorumları ciddiye almıyorum. Bir konuyu gerçekten düşünebilmem için söyleyen kişinin entellektüel bilgi birikiminin olması gerekiyor” diye konuştu.

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