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OnlyFans fenomeni üçlü ilişkilerinin kurallarını anlattı! “Önce arkadaşlarımla beraber olmaya ikna ettim”

13.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni ve bir podcast sahibi olan Tori Green eski sevgilisiyle olan geleneksel kalıpların dışındaki ilişkisine dair detayları paylaştı. OnlyFans’ta paylaştığı fotoğraf ve videolar sayesinde kısa sürede popülerlik kazanan Green, sevgilisiyle belirledikleri kurallar çerçevesinde üçlü ilişki yaşadıklarını söyledi.

OnlyFans fenomeni üçlü ilişkilerinin kurallarını anlattı! “Önce arkadaşlarımla beraber olmaya ikna ettim”

Bir OnlyFans modeli olan Tori Green özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Inside OnlyFans podcast'inde konuşan Tori, eski erkek arkadaşıyla üçlü ilişki yaşadıklarını anlatırken, modern ilişki anlayışının herkes uygun olmadığını söyledi. Üçlü ilişkilerin her daim iyi sonuçlar doğurmadığını ifade eden Green, partnerlerin kurallar belirlemesi gerektiğini savundu.

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“KENDİMİ KEŞFETMEYİ BAŞARDIM”

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Üçlü ilişkisi sayesinde kendisinde daha önce keşfetmediği yönleri gözlemleme fırsatına kavuştuğunu dile getiren Green, “Biseksüel olduğumu anladım. Kadınlara karşı duygusal bir ilgiden ziyade cinsel bir çekim hissettiğimi anladım” dedi.

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Üçlü ilişki sırasında partnerlerin birbirlerine karşı dürüst olması gerektiğini savunan Green kurallarından bahsetti. Green, “Önce arkadaşlarımla beraber olmaya ikna ettim. Sonrasında iki tarafında daha önce tanımadığı kişileri seçmenin daha doğru olduğunu anladım. Üçüncü kişiyle partnerin olmadığı ortam konuşmayı yasakladım ve sınırların çizilmesi gerektiğini fark ettim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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