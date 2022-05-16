OnlyFans fenomeni Vvs Diamond, uçağı birbirine kattı! Bir anda iç çamaşırını çıkartıp salladı

Sosyal medyada 76 binden fazla takipçisi bulunan Diamond, OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazanıyor. 27 yaşındaki fenomeni Miami’den Florida’ya giden bir uçak seferi sırasında diğer yolculara aldırış etmeden iç çamaşırını çıkarttığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak viral oldu.

HAVALANDIRMAK İSTEDİ

İç çamaşırının kendisini rahatsız etmesi üzerine çıkartan Diamond, klimanın yolculara soğuk hava üflediği yerde başının üstündeki havada el salladı. Sosyal medyadan paylaştığı görüntülerin sonrasında kullanıcılardan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hareketi saygısızlık olarak nitelendirirken bir kısmı ise fenomeni yaratıcı bulduklarını söyledi.



