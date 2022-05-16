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OnlyFans fenomeni Vvs Diamond, uçağı birbirine kattı! Bir anda iç çamaşırını çıkartıp salladı

16.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miami’de yaşayan 27 yaşındaki OnlyFans fenomeni Vvs Diamond, bir uçak yolculuğu sırasında yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yolcuların arasında sakin bir şekilde oturan Diamond bir anda iç çamaşırını çıkartıp sallamaya başladı. O anları sosyal medyadan paylaşan fenomen tepki çekti.

OnlyFans fenomeni Vvs Diamond, uçağı birbirine kattı! Bir anda iç çamaşırını çıkartıp salladı

Sosyal medyada 76 binden fazla takipçisi bulunan Diamond, OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazanıyor. 27 yaşındaki fenomeni Miami’den Florida’ya giden bir uçak seferi sırasında diğer yolculara aldırış etmeden iç çamaşırını çıkarttığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak viral oldu.

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HAVALANDIRMAK İSTEDİ

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İç çamaşırının kendisini rahatsız etmesi üzerine çıkartan Diamond, klimanın yolculara soğuk hava üflediği yerde başının üstündeki havada el salladı. Sosyal medyadan paylaştığı görüntülerin sonrasında kullanıcılardan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hareketi saygısızlık olarak nitelendirirken bir kısmı ise fenomeni yaratıcı bulduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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