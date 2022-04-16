OnlyFans fenomeninden şaşırtan cinsellik itirafı! “500 kişiyle cinsel ilişki yaşadım”

Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşına doğum günü hediyesi olarak üçlü ilişki armağan edeceğini söylemesiyle dikkatleri üzerine çeken Squirts, cinselliğin bir toplumsal tabu olarak algılanmaması gerektiğini savundu. OnlyFans fenomeni sosyal medyadan cinsel hayatına ilişkin yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek şimdiye kadar cinsel birliktelik yaşadığı erkeklerin sayısını itiraf etti. Squirts’in paylaşımı kısa sürede viral olurken sosyal medya kullanıcıları fenomen isme yorumlarda tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ŞAŞKINLIK YAŞADI

Squirts sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cinsel hayatına ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu. Squirts gönderisinde, “Bir hafta içinde en fazla 50 erkekle beraber oldum. Sayıları kaydetmeyi seviyorum. Kaydetmek özgüvenimi arttırmamı sağlıyor. “ ifadelerini kullandı.



