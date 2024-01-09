OnlyFans fenomeninin aldığı önlem çok konuşuldu! Açıklaması sosyal medyada gündem yarattı...."İşim için tüplerimi bağlattım"

2017 yılından Avustralya'ya taşınan Kanadalı sosyal medya fenomeni 'Coco' iş kazalarını önlemek için uyguladığı yöntemi paylaşınca kullanıcıların ilgi odağı haline geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Coco, kazara hamile kalma endişesinden bıktığı için doğurganlığını kontrol altına almaya karar verdiğini söyledi. 36 yaşındaki fenomen isim "İşim için tüplerimi bağlattım" diyerek tıbbi destek aldığını da itiraf etti.

"KENDİMİ DAHA ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Kararından memnun olduğunu çünkü hiçbir zaman anne olma "dürtüsü" hissetmediğini ve kendini daha özgür hissettiğini söyleyen Coco, "Çocuk sahibi olmaya karar verdiğim gün gelirse evlat edinirdim. Bunlar büyük bir sorumluluk ve her gün kendime bakmakta yeterince zorluk çekiyorum. Başka bir kişiye daha bakacak enerjim şimdilik yok" dedi.