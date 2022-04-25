OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

OnlyFans modeli sosyal medyada paylaşım yapmanın her zaman kolay olmadığını savunan Nightwood, popüler olabilmek için belirli kurallara uyum sağlanması gerektiğini belirtti. Haftalık olarak 23 bin sterlin (yaklaşık 432 bin TL) kazandığını dile getiren Nightwood, ajansı sayesinde diğer insanlarla tecrübelerini paylaştığını anlattı.

YAZILIMCI OLARAK BAŞLAMIŞTI

Teknoloji dünyasına yazılımcı olarak başladığını ve başarılı olduktan sonra OnlyFans modelliği yapmaya başladığını söyleyen Nightwood, akademisinde seksi fotoğraf ve video çekmenin incelikleri ile abonelerle kurulması gereken diyaloglara ilişkin olarak eğitim verildiğini ifade etti. Nightwood, “Yeni başlayanlar için önceden kaydedilmiş tam kurslar ve bir uzmanla 1'e 1 eğitim sunuyoruz" dedi.



