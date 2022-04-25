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OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

25.04.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli olarak kısa bir sürede ünlendikten sonra kariyerini başka bir alana yönelten Brie Nightwood, sosyal medyada yaratıcı içerik üretebilmeyi öğretten bir medya ajansı kurduğunu dile getirdi. İnsanların sosyal medyaya girmeden önce mutlaka eğitim alması gerektiğini savunan Nightwood, aylık kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. OnlyFans fenomeni, “Flört etmeyi öğretiyorum” diyerek medya şirketinden söz etti.

OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

OnlyFans modeli sosyal medyada paylaşım yapmanın her zaman kolay olmadığını savunan Nightwood, popüler olabilmek için belirli kurallara uyum sağlanması gerektiğini belirtti. Haftalık olarak 23 bin sterlin (yaklaşık 432 bin TL) kazandığını dile getiren Nightwood, ajansı sayesinde diğer insanlarla tecrübelerini paylaştığını anlattı.

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Teknoloji dünyasına yazılımcı olarak başladığını ve başarılı olduktan sonra OnlyFans modelliği yapmaya başladığını söyleyen Nightwood, akademisinde seksi fotoğraf ve video çekmenin incelikleri ile abonelerle kurulması gereken diyaloglara ilişkin olarak eğitim verildiğini ifade etti. Nightwood, “Yeni başlayanlar için önceden kaydedilmiş tam kurslar ve bir uzmanla 1'e 1 eğitim sunuyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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