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OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss'tan üstsüz paylaşımlar

06.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lottie Moss, gözyaşları içerisinde telefon numarası ve OnlyFans üzerinden sattığı fotoğraflarının internete sızdırıldığını açıklamıştı. Olayın şokunu çabuk atlatan ünlü model sosyal medyadan üstsüz pozlarını yayınladı.

OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss'tan üstsüz paylaşımlar

İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss son paylaşımında ağlayarak yaşadığı kötü bir olayı anlatmıştı. Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

OnlyFans profilinde bazı fotoğraflarını herkese açık yayınlayan ancak bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterlin, çıplak bir videosunu ise 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, takipçilerinin kendisine ait görüntüleri herkese açık yayınlama konusunda teşvik edildiğini söyledi.

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OnlyFans üzerinden müstehcen görüntüler yayınlayarak ayda 70 bin sterlin kazanan Moss yaşananları çabuk unuttu.

Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Lottie Moss bu sefer üstsüz karelerini paylaştı.

Ekran Alıntısı

Bir dergi için cesur pozlar veren ve kapakta üstsüz olan model şimdiye kadar yaptığı en rahat çekimlerden biri olduğunu da paylaşımında söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Lottie Moss
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