OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss'tan üstsüz paylaşımlar

İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss son paylaşımında ağlayarak yaşadığı kötü bir olayı anlatmıştı. Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

OnlyFans profilinde bazı fotoğraflarını herkese açık yayınlayan ancak bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterlin, çıplak bir videosunu ise 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, takipçilerinin kendisine ait görüntüleri herkese açık yayınlama konusunda teşvik edildiğini söyledi.

OnlyFans üzerinden müstehcen görüntüler yayınlayarak ayda 70 bin sterlin kazanan Moss yaşananları çabuk unuttu.

Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Lottie Moss bu sefer üstsüz karelerini paylaştı.

Bir dergi için cesur pozlar veren ve kapakta üstsüz olan model şimdiye kadar yaptığı en rahat çekimlerden biri olduğunu da paylaşımında söyledi.

