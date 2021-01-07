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  4. OnlyFans hesabı keşfedilince büyük annesi tarafından reddedildi

OnlyFans hesabı keşfedilince büyük annesi tarafından reddedildi

07.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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OnlyFans hesabı keşfedilince büyük annesi tarafından reddedildi

OnlyFans hesabı olduğu ortaya çıkınca ailesi tarafından reddedilen genç kadının aile etkinliklerine katılması büyük annesi ve teyzesi tarafından yasaklandı.

22 yaşındaki Ava Louise 270 bin takipçi ile bir çeşit Instagram ünlüsü olsa da aylık abonelik gerektiren OnlyFans hesabında hayranlarıyla biraz daha fazlasını paylaşıyor.

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Ailesi ise Ava’nın OnlyFans hesabını keşfettiğinde sitede paylaşılan içerikleri görünce büyük bir şok yaşadı.

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Kendisini “Ben bir Instagram ünlüsüyüm” sözleriyle tanıtan Ava “TikTok’ta Tana Mongeau ile bir şarkımız var. Instagram’da neredeyse 300 bin takipçim var ve ebeveynlerim de Instagram hesabımı açıkça görebiliyor. Bu konuyu geniş ailemle hiç konuşmamıştım ama onlar da beni Instagram’dan takip edebiliyor. OnlyFans hesabımın reklamını Instagram’da yapmıştım. Sanırım orada ne paylaştığımı görmek istediler. Artık benimle konuşmuyorlar. Büyük annem beni reddetti” dedi.

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Ailesiyle arasının ne zaman düzeleceğine ilişkin olarak ise Ava “Muhtemelen uzun zaman alack. Büyük annem kiliseye gitmemi isterdi, ama ben istemezdim. OnlyFans’ı seviyorum, çok eğlenceli. Bu yüzden bırakacağımı sanmıyorum. Büyük annemin Noel kartlarıyla bana gönderdiğinden çok daha fazlasını kazanıyorum” dedi.

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