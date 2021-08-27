OnlyFans için öğretmenliği bıraktı! Şimdi servet kazanıyor

Amy Kupp, OnlyFans’ta fenomen olmadan önce öğretmen olarak çalışıyordu. Eski eşinin çalıştığı okula OnlyFans hesabını göndermesi üzerine okul müdürü, geceleri mankenlik gündüzleri öğretmenlik yapmasının doğru olmadığını söyledi. Ortaokul öğrencilerine tarih dersi veren Kupp ise OnlyFans’ta modellik yapmak için öğretmenliği bırakmayı kabul etti.

KAZANCINI PAYLAŞMAYI REDDETTİĞİ İÇİN ŞİKAYET ETTİ

Amy ve eşi Teddy, 2020 yılında boşanmıştı. Boşanmanın sonrasında büyük bir acı hissettiğini itiraf eden Teddy, eşinin OnlyFans hesabını çalıştığı okula şikayet etti. Şikayetin nedeni olarak ise bu sitede paylaşım yapmasının kendi fikri olduğunu ve kazancını onunla paylaşmak istememesini gösterdi. Kıskanç bir yapısı olduğunu söyleyen Teddy, “ OnlyFans'ı başlatmak benim fikrimdi. Bu nedenle gelirin yarısını almam gerektiğini düşündüm. Ancak paylaşımları beni kıskandırdı” dedi.

“ÖĞRETMENLİĞE GERİ DÖNEBİLİRİM”

OnlyFans hesabı sayesinde aylık binlerce dolar kazanan Amy Kupp, ise öğretmenlikten istifa etmek zorunda kalmasının kendisini üzdüğünü vurguladı. Fenomenlik gelirinin iyi olduğunu vurgulayan Kupp, “İleride öğretmenliğe geri dönebilirim” diye konuştu.



