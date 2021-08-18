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OnlyFans’ın fenomen ismi Bhad Bhabie, 18 yaşında emekli olabilecek kadar para kazandığını açıkladı

18.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Bhad Bhabie, abonelik tabanlı internet sitesi OnlyFans’a 18 yaşında bastıktan sadece birkaç gün sonra katılmıştı. Sadece altı saat içinde 1 milyon dolar (yaklaşık 730.000 £) kazanarak rekorları kırdı ve eski Disney yıldızı Bella Thorne'un başarısını geride bırakmıştı. Kendisini eleştirenlere Bhabie, geliri üzerinden cevap verdi.

OnlyFans’ın fenomen ismi Bhad Bhabie, 18 yaşında emekli olabilecek kadar para kazandığını açıkladı

Yetişkinler için olan sitelerde erotik fotoğraflarını satan genç kadın, 18 yaşındayken emekli olabilecek birikime sahip olduğunu itiraf etti. Hatta kazandığı parayla 2.9 milyon sterlinlik bir malikane almayı planladığını söyledi. Gerçek adı Danielle Bregoli olan rapçi, yaşının küçük olmasını ve paylaşımlarını eleştirenlere emekli olmaya yetecek kadar parası olduğu için övünerek karşılık verdi.

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OnlyFans’tan gönderi başına kazandığı para ya da aylık geliri hakkında net bir bilgi vermeyen Bhabie, dünya genelinde milyonlarca sosyal medya takipçisine sahip. Her paylaşımı dikkate çeken Bhabie'nin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum toplamayı başarıyor. Yaşı nedeniyle eleştirenlerin yanında fenomen ismi kemik bir hayran kitlesi de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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