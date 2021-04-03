OnlyFans’ın yeni kraliçesi Bhad Bhabie oldu! Rapçi 6 saatte 1 milyon dolar kazandı

Rapçi Bhad Bhabie, perşembe günü OnlyFans’a üye olduktan yaklaşık 6 saat sonra 1 milyon dolardan (yaklaşık 8 milyon TL) fazla para kazandığını ilan ederek OnlyFans rekorunu kırdığını iddia etti.

Viral olduktan sonra rapçilik yapan yıldız (gerçek adı Danielle Bregoli), 1 Nisan Perşembe günü abonelik tabanlı internet sitesine kaydolduğunu açıklamıştı.

Hayranlara, ayda 23,99 dolar (yaklaşık 196 TL) karşılığında rapçinin özel fotoğraf ve videolarına erişebilme ve Mart'ta 18 yaşına giren Bregoli'ye "doğrudan mesaj atabilme" fırsatı sunulmuştu.

BHAD BHABİE: "6 SAAT İÇİN FENA DEĞİL"

Perşembe gecesi Bregoli, internet sitesinden şimdiye kadarki kazançlarını gösterdiği düşünülen bir ekran görüntüsü paylaştı. Toplam kazanç, mesajlardan gelen 267 bin 675 dolar (yaklaşık 2,2 milyon TL) ve 5 bin 500 dolardan (yaklaşık 45 bin TL) fazla bahşişle, 1 milyon 30 bin 703 dolar 43 sent (yaklaşık 8,4 milyon TL) ediyor.

Rapçi "6 saat için fena değil. OnlyFans rekorunu darmadağın ettik" diye yazdı.



