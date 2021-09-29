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  4. OnlyFans modeli Amber Sweetheart’ın yeni mesleği herkesi şaşırttı! Yoga eğitmenliğinden cinsel ilişki koçluğuna geçti

OnlyFans modeli Amber Sweetheart’ın yeni mesleği herkesi şaşırttı! Yoga eğitmenliğinden cinsel ilişki koçluğuna geçti

29.09.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Amber Sweetheart, sosyal medyada popüler olmadan önce yoga eğitmeni olarak çalışıyordu. Koronavirüs karantinası nedeniyle yoga merkezlerinin kapanması onu bambaşka bir alana itti. Cinsellik konusunda tavsiyeler verdiği kitabının hazırlıklarını tamamlayan Sweetheart, aynı zamanda takipçilerine özel cinsellik koçluğu yapıyor.

OnlyFans modeli Amber Sweetheart’ın yeni mesleği herkesi şaşırttı! Yoga eğitmenliğinden cinsel ilişki koçluğuna geçti

Koronavirüs karantinası kapsamında uygulanan tedbirler dünyanın pek çok yerinde insanların hayatını değiştirmesine neden oldu. Yoga eğitmeni olarak çalışan Sweetheart, fiziksel olarak öğrencileriyle bulaşamadığı için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Karantina döneminde eşiyle sorunlarının daha da belirgin hale gelmesi ikilinin ilişkilerini noktaya karar vermesine neden oldu. Kendisini bir anda işsiz ve bekar bulan Sweetheart ise hayatını değiştirecek bir adım attı. Sosyal medya üzerinden insanlarla konuşmaya başlayan Sweetheart bunu bir iş kolu haline getirdi.

DENEYİMLERİNİ KİTABA TAŞIYACAK

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Sweetheart, "The Sexting Bible" adlı bir kitapta kendi deneyimlerini yazmadan önce çevrimiçi aşk hikayeleri topladı. İnsanların cinsellik konusunda yaşadığı sıkıntıları aşmak için onlara yardımcı olduğunu dile getiren fenomen isim, şimdilerde çiftler için cinsellik koçluğu yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Cinsellik
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