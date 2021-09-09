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OnlyFans modeli Amber Sweetheart, yeni kitabı için 110 saatten fazla cinsellik konuşuyor

09.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ve OnlyFans fenomeni Amber Sweetheart, yeni kitabı ‘The Sexting Bible’ için kolları sıvadı. Kitabına dair araştırmalar yaptığını söyleyen fenomen isim 110 saatten fazla cinsellik konusu üzerine konuştuğunu itiraf etti.

OnlyFans modeli Amber Sweetheart, yeni kitabı için 110 saatten fazla cinsellik konuşuyor

‘Cinsiyet mesajlarının kraliçesi’ olarak sosyal medyada ünlenen Amber Sweetheart, OnlyFans hesabından yayınladığı fotoğraflarını satarak para kazanıyor. Son dönemde popüler olan fenomen isim sosyal medya içeriklerinin yanında kitap yazmaya başladığını duyurdu. Eskiden yoga eğitmeni olarak çalışan Sweetheart, şimdilerde ise cinsellik üzerine yazdığı kitapla adından söz ettiriyor. Sweetheart, “Şu anda yazma sürecindeyim. Ancak her şeyi doğru yapmak için 110 saatten fazla araştırma yaptım” dedi.

CİNSELLİK İPUÇLARINI PAYLAŞIYOR

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Temmuz ayında OnlyFans uygulamasından yaklaşık 100 bin dolar kazandığını açıklayan Sweetheart, takipçilerine cinselliğin bir tabu olmadığını anlatıyor. Cinsel arzu ve performansı arttıran yoga pozları ile kendi deneyimlerini paylaşan fenomen isim kitabında da aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir de kitap yazmış cevizli sucuk tavsiye etsen yeter boş ver gerisini

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