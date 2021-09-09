OnlyFans modeli Baylee Everly, takipçilerinin ilginç isteğini paylaştı! “Sık sık gaz çıkartan videolar istiyorlar”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orlando eyaletinde yaşayan Baylee Everly, sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. TikTok ve Instagram hesaplarında binlerce takipçisi bulunan Everly, özellikle OnlyFans’taki abonelerinin kimi zaman ilginç isteklerde bulunduğunu açıkladı. Takipçilerinin gaz çıkarttığı videolarını yayınlamasını istediğini ifade eden Everly, “Aslında bu durum çok sık oluyor. Bana da normal geliyor. İsteklerini yerine getirmeye çalışıyorum” dedi.

HAYRANLARINDAN ÖZEL MESAJLAR ALIYOR

Hayranlarının kendisine günaydın dileyen ve şarkı söyleyen videolarını attığını belirten Everly, onlarla aralarında özel bir bağ olduğunu anlattı. İnsanlarla yakın ilişkiler kurmayı sevdiğini dile getiren Everly, “Verecek o kadar çok sevgim var ki, onlarla bu kadar yakından bağ kurabilmek harika” diye konuştu.



