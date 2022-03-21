Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans modeli beyin ameliyatından sonra hastane yatağından paylaştı! “Çalışmayı asla bırakmam”

OnlyFans modeli beyin ameliyatından sonra hastane yatağından paylaştı! “Çalışmayı asla bırakmam”

21.03.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Ruby May, geçtiğimiz günlerde omuriliğinde nadir görülen Chiari malformasyonu teşhisi konuldu. Teşhisin ardından acil bir şekilde ameliyata alınan model, sosyal medyadan hastane yatağında çekilen bir pozunu paylaştı. Sosyal medyada içerik üretiminin tam zamanlı bir iş olduğundan söz eden May, “Çalışmayı asla bırakmam” diyerek takipçilerine seslendi.

OnlyFans modeli beyin ameliyatından sonra hastane yatağından paylaştı! “Çalışmayı asla bırakmam”

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 25 yaşındaki Ruby May, sık sık baş dönmesinden şikayet ediyordu. Baş dönmesini ise yaklaşık 10 saniye sürecek olan keskin bir baş ağrısı takip ediyordu. Baş dönmesi ve ağrıların dayanılmaz noktaya ulaşması üzerine May hastaneye kontrol gitmeye karar verdi. Doktor kontrolünden sonra kafatasının bir bölümün deforme olduğu ve omuriliğine baskı yaptığı bir durum olan chiari malformasyonu teşhisi konuldu.

OnlyFans modeli Lottie Moss’un cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Bir pop yıldızıyla üçlü ilişki...”OnlyFans modeli Lottie Moss’un cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Bir pop yıldızıyla üçlü ilişki...”

HASTANEDEN BİLE PAYLAŞTI

1

Instagram’da 420 bin takipçisi bulunan May, ameliyattan kısa bir süre özel hayranları için hastane elbisesiyle seksi bir pozunu paylaştı. OnlyFans için hastaneden yaptığı çıplak pozu Instagram paylaşımıyla destekleyen May, “Çalışmayı asla bırakmam ve ameliyattan sonraki gün hastane elbisemle yatakta çıplak fotoğraflar çektim. Herkes OnlyFans sayesinde hayatkmın çok kolay olduğunu düşünüyor. Ama sürekli olarak paylaşım yapmam gerektiğini kimse düşünmüyor” dedi.

2

OnlyFans kazancı sayesinde 20 bin sterlin (yaklaşık 389 bin TL) tutan ameliyat masraflarını ödediğini itiraf eden May, “Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve çok gergindim. Çünkü daha önce hiç ameliyat olmamıştım ve anestezi tecrübem yoktu. 24 saat boyunca kateter takmak zorunda kaldım ve bir süre başımı düzgün kaldıramadım. Beynimde herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için her saat başı kontrol edildiğim için, kalmam gereken yoğun bakım ünitesinde uyanmak gerçekten korkutucuydu” diye konuştu.

“ARA VERMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER”

kapak1

OnlyFans kazancı sayesinde ameliyat masraflarını ödeyebilecek kadar şanslı olduğu için mutluluğunu ifade eden May, “Hastaneden yaptığım çıplak paylaşımları sevdiler. İyileşmek için ara vermem gerektiğini söylediler ama ben işimi severek yaptığım için yorulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttıGazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şnorkelle yüzerken canından oldu! Şnorkelle yüzerken canından oldu!
“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi
Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktüTamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Arabasının sallandığını fark etti! Gördüklerine inanamadı

Arabasının sallandığını fark etti! Gördüklerine inanamadı

'Putin'i zehirleyip onu getirecekler'

'Putin'i zehirleyip onu getirecekler'

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Seksiliği başına dert açıyordu! Şimdi servet kazanıyor

Seksiliği başına dert açıyordu! Şimdi servet kazanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.