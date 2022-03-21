OnlyFans modeli beyin ameliyatından sonra hastane yatağından paylaştı! “Çalışmayı asla bırakmam”

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 25 yaşındaki Ruby May, sık sık baş dönmesinden şikayet ediyordu. Baş dönmesini ise yaklaşık 10 saniye sürecek olan keskin bir baş ağrısı takip ediyordu. Baş dönmesi ve ağrıların dayanılmaz noktaya ulaşması üzerine May hastaneye kontrol gitmeye karar verdi. Doktor kontrolünden sonra kafatasının bir bölümün deforme olduğu ve omuriliğine baskı yaptığı bir durum olan chiari malformasyonu teşhisi konuldu.

HASTANEDEN BİLE PAYLAŞTI

Instagram’da 420 bin takipçisi bulunan May, ameliyattan kısa bir süre özel hayranları için hastane elbisesiyle seksi bir pozunu paylaştı. OnlyFans için hastaneden yaptığı çıplak pozu Instagram paylaşımıyla destekleyen May, “Çalışmayı asla bırakmam ve ameliyattan sonraki gün hastane elbisemle yatakta çıplak fotoğraflar çektim. Herkes OnlyFans sayesinde hayatkmın çok kolay olduğunu düşünüyor. Ama sürekli olarak paylaşım yapmam gerektiğini kimse düşünmüyor” dedi.

OnlyFans kazancı sayesinde 20 bin sterlin (yaklaşık 389 bin TL) tutan ameliyat masraflarını ödediğini itiraf eden May, “Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve çok gergindim. Çünkü daha önce hiç ameliyat olmamıştım ve anestezi tecrübem yoktu. 24 saat boyunca kateter takmak zorunda kaldım ve bir süre başımı düzgün kaldıramadım. Beynimde herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için her saat başı kontrol edildiğim için, kalmam gereken yoğun bakım ünitesinde uyanmak gerçekten korkutucuydu” diye konuştu.

“ARA VERMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER”

OnlyFans kazancı sayesinde ameliyat masraflarını ödeyebilecek kadar şanslı olduğu için mutluluğunu ifade eden May, “Hastaneden yaptığım çıplak paylaşımları sevdiler. İyileşmek için ara vermem gerektiğini söylediler ama ben işimi severek yaptığım için yorulmuyorum” ifadelerini kullandı.



