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OnlyFans modeli Camila Elle, cinsellikle arasındaki ilişkiyi anlattı! “Çıplak yoga hayatımı değiştirdi”

08.10.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak paylaşımlar yapılan OnlyFans sitesinde modellik yapan Camila Elle, müstehcen paylaşımlarıyla kısa sürede popüler hale geldi. Cinsellikle arasında mesafe olduğunu söyleyen Elle, çıplak bir şekilde yoga yapmanın hayatını değiştirdiğini itiraf etti.

OnlyFans modeli Camila Elle, cinsellikle arasındaki ilişkiyi anlattı! “Çıplak yoga hayatımı değiştirdi”

Miami’de yaşayan 21 yaşındaki OnlyFans yıldızı, paylaşımları nedeniyle pek çok kişinin onu cinsellik konusunda bilir kişi ilan ettiğini açıkladı. Ancak insanların varsayımlarının aksine Elle, cinsellikten uzak bir yaşam sürdüğünü itiraf etti. Zihin sağlığını korunmak için hayatında cinsellik olmadığını belirten Elle ise, çıplak yoga seansları sayesinde bu durumu kontrol altında tutabildiğini söyledi.

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“SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN BUNU YAPIYORUM”

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Instagram sayfasında yaklaşık 60 bin takipçisi bulunan Elle, insanların üzerinde yarattığı algıyı kırmak için mücadele ettiğini vurguladı. Takipçilerinin kendisini cinsellikle bağdaştırdığını dile getiren Elle, durumun farklı olduğunu söyledi. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı için cinselliği hayatından çıkarttığının altını çizen Elle, “Kendimi tanımak için çıplak bir şekilde yoga yapıyorum. Bu vücudumla aramdaki çıplaklık tabularını yıkıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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