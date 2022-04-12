OnlyFans modeli Carla Belluci’nin kızı da annesinin izinden gitmek istiyor! “Annem umursamamayı öğretti”

OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlarla bir anda popülerleşen Carla Belluci, sık sık dünya basının manşetlerdeki yerini almayı başarıyor. Daha önce bedava estetik ameliyat olmak için yalan söylediği iddia edilen Belluci, bebeğinin doğumunu canlı yayınlamak için ücret isteyerek tepki çekmişti. OnlyFans fenomeni bu sefer de kızının kendisiyle aynı işi yapmak istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

“BEDELİNİN FARKINDAYIM”

Carla Belluci, 17 yaşındaki kızı Stacey'nin sosyal medyada içerik ürettiğini söyleyerek her zaman ona destek olduğunu dile getirdi. Annesinin izinden giderek OnlyFans’a katılmak için adım atmak istediğini belirten Stacey, “Kesinlikle bunu çok isterdim. Paranın nasıl kazanıldığını ve neden harcandığını anladım. Bedelinin farkındayım. Annem bana bir bakıma umursamamayı öğretti” dedi.

Sosyal medyadan kendisine ve ailesine yönelik yapılan eleştirileri umursamadığını dile getiren Belluci, “Çocuklarımın her zaman fikirlerine saygı duyuyorum. Onların ne meslek seçmek isterlerse her daim ben yanlarında olacağım” diye konuştu.



