OnlyFans modeli cinsel ilişkinin sonunda hastanelik oldu! “ Alerjik reaksiyon gösterdim”

Avustralya’da yaşayan OnlyFans modeli Lucy Banks, sosyal medyadan sevgilisiyle yaşadıkları ilginç bir deneyimi anlattı Yer fıstığına alerjisi olduğunu dile getiren Banks, sevgilisinin sabah saatlerinde fıstık yediğini öğrendiğinde vücudunun tepki göstereceğini tahmin etmemişti. Lucy , "cinsel yolla bulaşan" alerjik reaksiyonlar hakkında farkındalığı artırmak amacıyla hikayesini TikTok'ta paylaştı.

“BİRKAÇ KİŞİYİ ARADIM”

34 binden fazla OnlyFans abonesi bulunan Banks, cinsel ilişkinin sonrasında vücudunda alerjik reaksiyonların oluştuğunu dile getirerek, “O gün erken saatlerinde fıstık yemişti. Cinsel ilişkiye girdikten sonra vücudumda şişlik ile kaşıntı oluşmaya başladı. Birkaç kişiyi aradım ve fikirlerini sordum” dedi.

TikTok’ta yapıtğı paylaşım 4 milyondan fazla erişime ulaşan Banks, “Hastaneye gittiğimde doktor cinsel yolla bulaşan alerjik reaksiyon konusunda beni uyardı. O zaman bunun mümkün olabileceğini anladım” diye konuştu.



