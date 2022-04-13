Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans modeli cinsel ilişkinin sonunda hastanelik oldu! “ Alerjik reaksiyon gösterdim”

OnlyFans modeli cinsel ilişkinin sonunda hastanelik oldu! “ Alerjik reaksiyon gösterdim”

13.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı Lucy Banks, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda hayranlarını cinsel yolla bulaşan alerjik reaksiyonlara karşı uyardı. Kendi deneyimi paylaşan Banks, günün erken saatlerinde fıstık yiyen erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra vücudunun alerjik reaksiyon göstermesi üzerine hastanelik oldu.

OnlyFans modeli cinsel ilişkinin sonunda hastanelik oldu! “ Alerjik reaksiyon gösterdim”

Avustralya’da yaşayan OnlyFans modeli Lucy Banks, sosyal medyadan sevgilisiyle yaşadıkları ilginç bir deneyimi anlattı Yer fıstığına alerjisi olduğunu dile getiren Banks, sevgilisinin sabah saatlerinde fıstık yediğini öğrendiğinde vücudunun tepki göstereceğini tahmin etmemişti. Lucy , "cinsel yolla bulaşan" alerjik reaksiyonlar hakkında farkındalığı artırmak amacıyla hikayesini TikTok'ta paylaştı.

Çocuklarını zorla arabadan indirip erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi! Yetkililer harekete geçtiÇocuklarını zorla arabadan indirip erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi! Yetkililer harekete geçti

“BİRKAÇ KİŞİYİ ARADIM”

1

34 binden fazla OnlyFans abonesi bulunan Banks, cinsel ilişkinin sonrasında vücudunda alerjik reaksiyonların oluştuğunu dile getirerek, “O gün erken saatlerinde fıstık yemişti. Cinsel ilişkiye girdikten sonra vücudumda şişlik ile kaşıntı oluşmaya başladı. Birkaç kişiyi aradım ve fikirlerini sordum” dedi.

TikTok’ta yapıtğı paylaşım 4 milyondan fazla erişime ulaşan Banks, “Hastaneye gittiğimde doktor cinsel yolla bulaşan alerjik reaksiyon konusunda beni uyardı. O zaman bunun mümkün olabileceğini anladım” diye konuştu.

Sosyal medya talihsizliği! Kocasıyla cinsel ilişkisi sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası izlediSosyal medya talihsizliği! Kocasıyla cinsel ilişkisi sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası izledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti
Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''
37 yıllık yaş farkı olan çiftin bekaret açıklaması gündem oldu37 yıllık yaş farkı olan çiftin bekaret açıklaması gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Avustralya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Gören bir daha baktı! Herkes dalga geçti ama...

Gören bir daha baktı! Herkes dalga geçti ama...

Skandal hareket! Sokak ortasında çöp kutusuyla cinsel ilişki...

Skandal hareket! Sokak ortasında çöp kutusuyla cinsel ilişki...

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

İlginizi Çekebilir

Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti

Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.