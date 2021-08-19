OnlyFans modeli Courtney Tillia, eşinin teşvik etmesiyle öğretmenliği bıraktı! Şimdi maaşının 12 katını kazanıyor

Özel eğitim öğretmeni olarak çalıştığı ve bir yandan da doktorasını yaptığı dönemde Courtney Tillia, duygusal, zihinsel hatta finansal bir mücadeleye giriştiğini söyledi. O dönemi, “Karanlık bir yerdeydim, çok depresyondaydım ve kocam, çocuklarım, yaratmaya çalıştığım hayat gibi istediğim her şeyi uzaklaştırıyordum” sözleriyle anlattı.

Bir spor salonuna yazıldı ve hayatta ne yapmak istediğini bulabilmek için yaşam koçuyla çalışmaya başladı. Kendi yaşam koçuyla konuştuktan sonra ise eşine ve çocuklarına OnlyFans modeli olmak istediğini belirtti.

The Sun’ın haberine göre eşi ve çocukları Tillia’nın bu kararını destekledi. 2019 yılında Tillia kendisine bir OnlyFans hesabı açtı. Eşi ona nasıl poz vereceğini öğretti ve fotoğraflarını çekti. Hesabı sadece iki ay sonra hiç beklemediği şekilde büyüdü ve 47 bin takipçiye ulaştı. Son altı ayda Courtney'nin takipçisi platformda 15 bin arttı ve Instagram'da toplam 291 bin takipçi kazandı.

Sekiz yıldan fazla bir süredir evli olan Courtney ve Nick, hayatları hakkında bir realite TV şovu yayınlamaya hazırlanıyorlar.



