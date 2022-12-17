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  4. OnlyFans modeli Darcy Diamond itirafıyla şaşkına çevirdi! “Oğlum zorbalığa uğruyor”

OnlyFans modeli Darcy Diamond itirafıyla şaşkına çevirdi! “Oğlum zorbalığa uğruyor”

17.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Darcy Diamond kariyer seçimi nedeniyle oğlu ve kendisinin toplum içinde dışlandığını söyledi. Diamond özellikle diğer velilerin kendisini yargıladığını ve oğlunun hiç arkadaşı olmadığını itiraf etti. Toplumsal olarak kalıpların yıkılması gerektiğini belirten Diamond itiraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.

OnlyFans modeli Darcy Diamond itirafıyla şaşkına çevirdi! “Oğlum zorbalığa uğruyor”

OnlyFans’ta abonelerine özel olarak paylaştığı seksi fotoğraf ve videolar sayesinde kısa sürede popüler olan Diamond, sunucu Jasmine St. Claire ile birlikte Krazy Train podcast'inde kariyeri ve kişisel hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Kariyer seçiminin sosyal ilişkilerini etkilediğini dile getiren Diamond, insanların kendisine önyargıyla yaklaştığını ifade etti.

“HER ZAMAN DÜRÜST VE AÇIK OLDUM”

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Bir anne olarak OnlyFans modeli olmanın kendisiyle beraber oğlunu da etkilediğini söyleyen Diamond, “Her zaman dürüst ve açık oldum. Gerçekten oğlumla birlikte zor zamanlar geçirdik. Arkadaşı yoktu ve sınıftaki diğer çocuklar onu doğum günü partilerine davet etmiyordu. Kariyerimi hiçbir zaman ondan saklamadım. Diğer insanların verdiği önyargılı tepkileri her zaman açıklamaya çalıştım” dedi.

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