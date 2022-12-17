OnlyFans modeli Darcy Diamond itirafıyla şaşkına çevirdi! “Oğlum zorbalığa uğruyor”

OnlyFans’ta abonelerine özel olarak paylaştığı seksi fotoğraf ve videolar sayesinde kısa sürede popüler olan Diamond, sunucu Jasmine St. Claire ile birlikte Krazy Train podcast'inde kariyeri ve kişisel hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Kariyer seçiminin sosyal ilişkilerini etkilediğini dile getiren Diamond, insanların kendisine önyargıyla yaklaştığını ifade etti.

“HER ZAMAN DÜRÜST VE AÇIK OLDUM”

Bir anne olarak OnlyFans modeli olmanın kendisiyle beraber oğlunu da etkilediğini söyleyen Diamond, “Her zaman dürüst ve açık oldum. Gerçekten oğlumla birlikte zor zamanlar geçirdik. Arkadaşı yoktu ve sınıftaki diğer çocuklar onu doğum günü partilerine davet etmiyordu. Kariyerimi hiçbir zaman ondan saklamadım. Diğer insanların verdiği önyargılı tepkileri her zaman açıklamaya çalıştım” dedi.