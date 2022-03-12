OnlyFans modeli Grace Taylor’tan şaşırtan itiraf! Neredeyse evini kaybediyordu, şimdi servet kazanıyor

Grace Taylor isimli bir kadın, koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve kısıtlamaların gündemde olduğu ilk aylarda bir telekomünikasyon firmasında çalıştığını söyledi. Kısıtlamalarla birlikte işten kovulduğunu ve borçlandığını anlatan Taylor oldukça zor günler geçirdiğini itiraf etti. Evde kaldığı süreçte OnlyFans hesabı açarak müstehcen fotoğraf ve videolarını paylaşmaya başladığını dile getirne kadının aylık kazancı herkesi şaşırtmaya yetti. Bir web kamera aracılığıyla çektiği fotoğraflarla OnlyFans’a giriş yaptığını anlatan Taylor, şimdilerde aylık 10 bin sterlin (yaklaşık 192 bin TL) kazandığını açıkladı.

“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

İşinden kovulduktan sonra girişimcilik ruhu sayesinde kendisine yeni bir yol bulduğunu ifade eden Taylor, “Kendimle gurur duyuyorum. Kazandığım para sayesinde yeni bir hayata adım atmayı başardım. Aileme yeni işimi anlatma konusund abüyük zorluk yaşadım” dedi.

Kazandığı ilk parayı dış görüntüsünü değiştirmek için kullandığını ifade eden Taylor, botoks ve çeşitli kozmetik prosedürler için bıçak altına yattı. Başlangıçta ailesinin durumu kabul etmeyeceğinden korktuğunu dile getiren Taylor, “Nasıl tepki vereceklerini bilemediğim için anneme yalan söyledim. İlk başta biraz şoke oldu ancak sonunda inanılmaz derecede beni destekledi” ifadelerini kullandı.



