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OnlyFans modeli itirafıyla herkesi şaşırttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

08.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Monica Huldt, öğretmenlik kariyerini sonlandırarak sosyal medyada içerik üretmeye başlattıktan sonra kısa sürede popüler oldu. Öğretmenlik maaşının 12 katını OnlyFans aracılığıyla her ay düzenli olarak kazandığını ifade eden Huldt, itirafıyla herkesi şaşırttı. Gelirinin düzelmesine rağmen Huldt, OnlyFans’a katıldığı için pişman olduğunu dile getirdi.

OnlyFans modeli itirafıyla herkesi şaşırttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

İsveçli model Monica Huldt, kendi ülkesindeki öğretmenlik kariyerinden kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra Amerika’ya taşınarak OnlyFans için seksi fotoğraflarını ve videolarını çekip satmaya başladı. OnlyFans’ta içerik üreticiliği yapmasıyla birlikte gelirinin 12 katına çıktığını ifade eden Huldt, mesleğinin zor anları olduğunu belirtti. Michael Sartain podcast'inde konuşan Huldt, OnlyFans’taki başarısının ailesiyle aralarında çatışmalara neden olduğunu söyledi.

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“AİLEM BENİ REDDETTİ”

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Anne ve babasının doktor olduğunu ifade eden Huldt, “10 yıldan fazla süre doktor olabilmek için okudular. Onlara ve mesleklerine çok büyük saygı duyuyorum. Ama ben onlardan 16 kat daha fazla para kazanıyorum. Aileme bu durumu anlatamadım. Beni reddettiler ve o dönemde OnlyFans’a katıldığım için pişman oldum” dedi.

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Instagram’da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Huldt, ailesinin paylaşımlarına bakmadığını ve kendisini takip etmediğini de sözlerine ekledi. Huldt, “Başarılı olduğumu görmüyorlar ve onların istediği gibi bir evlat olmadığım için devamlı suçluluk hissediyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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