OnlyFans modeli Jesse Switch, ‘dev’ gibi davranarak servet kazanıyor! “Onları yememi istiyorlar”

Kanada’da yaşayan 33 yaşındaki Jesse Switch, 2020 yılında OnlyFans hesabına katıldıktan sonra ‘dev fetişi’ olan kişiler arasında kısa sürede popüler olmayı başardı. Ayda 38 bin sterlin (yaklaşık 743 bin TL) kazandığını ifade eden Switch, hayranlarının dev gibi davrandığında heyecanlandığını açıkladı. Seksi fotoğraf ve videolarını aylık abonelerin para ödediği OnlyFans üzerinden paylaşan Switch, en çok ağır çekim ve kameraya doğru yerde sürünerek ilerlediği kliplerin beğenildiğini söyledi. Aynı zamanda hayranlarının isteği üzerine küçük nesneleri ezdiği videolarını yayınlıyor.

“AYNI ANDA KOMİK VE SEKSİ OLUNABİLİR”

Instagram’da 207 bin takipçisi bulunan Jesse Switch, “Aynı anda komik ve seksi olunabilir. Hayranlarımın isteği sayesinde keşfettiğim bir tuhaflık, bir dev rolünü canlandırmamı içeriyor. Bu sayede hem komik hem de seksi olabiliyorum. Her zaman tuhaflıkların nereden geldiğiyle ilgilendim. Dev rolünü isteyen hayranlarımın bilinçaltında tamamen teslim olma fikrinin yattığını düşünüyorum. Kocaman görünmemin, kendilerini küçücük hissetmemin heyecanını ve bundan sonra ne yapacağımın belirsizliğini seviyorlar” dedi.

“GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞIYORUM”

OnlyFans hesabına sahip olmanın kimileri için kolay bir iş gibi gözükmesinden şikayet eden Switch, “Kulağa basit geliyor ama hayranlarımla özel bir bağım var. Onların isteklerine tam olarak cevap verebilmek için günde 12 saat çalışıyorum. Sapıklık olarak isimlendirilse de onların arzularına cevap vermek ruh sağlıklarını iyileştiriyor. Bu durum kadınlar dahil herkese yarar sağlar” diye konuştu.



