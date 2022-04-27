OnlyFans modeli Lacey Jones, sosyal medya yorumlarına isyan etti! “Et parçası olarak görüyorlar”

OnlyFans modeli Lacey Jones aylık abonelik sistemine dayanan site üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazanıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımların kazancının yüksek olduğunu dile getiren Jones, sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlardan rahatsızlık duyduğunu anlattı. 24 yaşındaki model, sosyal medya hesaplarının cinsellik hakaretlerinden oluştuğunu ve küfür içerdiğini söyledi.

SÜREKLİ TACİZ EDİYORLAR

Sosyal medya hesaplarındaki mesajların taciz boyutuna ulaştığını belirten Jones, “Bundan bıktım. Sürekli taciz ediyorlar. Ne kadar ücret aldığımı, onlarla ne zaman buluşacağımı soruyorlar. Sadece hayranım oldukları için beni satın alabileceklerini düşünüyorlar. Et parçası olarak görüyorlar. Kadınların güçlendirilmesi bedenleriyle istediklerini yapabilmeleriyle ilgilidir” dedi.

Kendisini iyi hissettirdiği için seksi fotoğraflarını yayınlamaya başladığını söyleyen Jones, “Beni iyi hissettirdiği için bunu yapıyorum. Takdir ederlerse bu harika bir durum olur. Ancak bu onlara bedenime veya yaptığım herhangi bir şeye sahip olma hakkını vermiyor. Buna saygı duymaları gerekiyor” diye konuştu.



