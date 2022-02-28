OnlyFans modeli Lilly Summer, Putin’e meydan okuyan her Rus askeriyle cinsel ilişki sözü verdi

Bir OnlyFans modeli, Vladimir Putin’in emirlerine karşı gelen ve Ukrayna’yı işgal etmeyi reddeden her Rus askeriyle cinsel ilişkiye gireceğine yönelik bir paylaşım yaptı. Lilly Summers adıyla da anılan Twitter kullanıcısı Bad Kitty ismiyle paylaşımlar yapan OnlyFans modeli, geçen hafta Rusya-Ukrayna arasında savaş patlak verdiğinden beri ağzı açık bırakan birkaç tweet attı. Sosyal medya biyografisinde "sadece eğlenmeye çalışıyorum" ve "Dünyada başarılı olmaya çalışan bir kız..." yazan yetişkin yıldız, Putin'in Ukrayna'yı işgaline cevaben cesur bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Savaş karşıtı olduğunu dile getiren Summers sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Vladimir Putin'e karşı silahlarını bırakan ve Ukrayna'ya karşı saldırganlığı durduran her Rus askeriyle şahsen seks yapacağım." ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıların şaşkınlık içinde takip ettiği Summer, fiyat listesini de açıkladı. “Savaş için yeni fiyat rehberi. Yaşasın Ukrayna” notunu ekleyen Summers, sosyal medya kullanıcılarının desteğiyle karşılaştı.



