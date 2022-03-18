OnlyFans modeli Lottie Moss’un cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Bir pop yıldızıyla üçlü ilişki...”

Son dönemde zihinsel olarak kendisini yorgun hissettiğini ve ağır bir süreçten geçtiğini ifade eden Lottie Moss, takipçileriyle dertleşmek istediğini söylediği bir video yayınladı. Kameranın karşısına oturan Moss, cinsel hayatına yönelik açıklamalarda bulundu. Cinselliğin kendisi için eğlenceli bir araç olduğunu belirten Moss, “Yüzlerce erkekle beraber oldum. Hatta cinsel ilişkilerimin birinde bir arkadaşı ve ünlü bir pop yıldızıyla harika bir üçlü ilişki yaşadık” dedi.

SOSYAL MEDYADA MERAK UYANDIRDI

Moss’un ünlü bir pop yıldızına dair açıklaması sosyal medyada merak uyandırdı. Pek çok kullanıcı ismi merak ederken Moss bunu kendisine saklayacağını ifade etti. Sosyal medyanın dikkatini çeken paylaşımın yorumlarında kullanıcılar kendi tahminlerini iletmeyi ihmal etmedi.



