Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans modeli Lottie Moss’un cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Bir pop yıldızıyla üçlü ilişki...”

OnlyFans modeli Lottie Moss’un cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Bir pop yıldızıyla üçlü ilişki...”

18.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans’ın popüler isimlerinden biri olarak kabul edilen Lottie Moss, sosyal medyadan hayranlarını şaşkınlığa uğratacak bir paylaşım yaptı. Hayatı boyunca yüzlerce kişiyle cinsel ilişki yaşadığını söyleyen Moss, itiraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

OnlyFans modeli Lottie Moss’un cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Bir pop yıldızıyla üçlü ilişki...”

Son dönemde zihinsel olarak kendisini yorgun hissettiğini ve ağır bir süreçten geçtiğini ifade eden Lottie Moss, takipçileriyle dertleşmek istediğini söylediği bir video yayınladı. Kameranın karşısına oturan Moss, cinsel hayatına yönelik açıklamalarda bulundu. Cinselliğin kendisi için eğlenceli bir araç olduğunu belirten Moss, “Yüzlerce erkekle beraber oldum. Hatta cinsel ilişkilerimin birinde bir arkadaşı ve ünlü bir pop yıldızıyla harika bir üçlü ilişki yaşadık” dedi.

OnlyFans modeli Shona River, Manchester United'ın üç yıldızıyla birlikte olduğunu açıkladı! OnlyFans modeli Shona River, Manchester United'ın üç yıldızıyla birlikte olduğunu açıkladı! "İndirim için pazarlık yaptı"

SOSYAL MEDYADA MERAK UYANDIRDI

1

Moss’un ünlü bir pop yıldızına dair açıklaması sosyal medyada merak uyandırdı. Pek çok kullanıcı ismi merak ederken Moss bunu kendisine saklayacağını ifade etti. Sosyal medyanın dikkatini çeken paylaşımın yorumlarında kullanıcılar kendi tahminlerini iletmeyi ihmal etmedi.

OnlyFans yıldızı Kaya Corbridge, takipçilerinin tuhaf isteklerini anlatarak herkesi şaşırttıOnlyFans yıldızı Kaya Corbridge, takipçilerinin tuhaf isteklerini anlatarak herkesi şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında direk dansı yaptı! Gören bir daha baktıSokak ortasında direk dansı yaptı! Gören bir daha baktı
Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştıFazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı
İsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Ölüm şeklini anlattıİsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Ölüm şeklini anlattı
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Lottie Moss
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu hale gelmek için servet harcadı! Bir de eski halini görün

Bu hale gelmek için servet harcadı! Bir de eski halini görün

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

Pantolonunu indirmeye çalıştı! Karşısında twerk yapılınca...

Pantolonunu indirmeye çalıştı! Karşısında twerk yapılınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.