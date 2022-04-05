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OnlyFans modeli Luna Benna, flört uygulamalarının kendisini yasakladığını iddia etti! “Çünkü çok güzelim”

05.04.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulamaları yeni topluluk kurallarıyla birlikte gerçek olmaya hesaplarla mücadele etmeye başladı. Özellikle kişilik haklarını kötü kullanma ve tarafları kandırmaya yönelik eylemlere son vermek isteyen flört uygulamaları bazı hesapları erişimini durdurdu. OnlyFans modeli Luna Benna, benzer bir durumla karşılaşarak hesabının kapatıldığını iddia etti.

OnlyFans modeli Luna Benna, flört uygulamalarının kendisini yasakladığını iddia etti! “Çünkü çok güzelim”

OnlyFans fenomeni sosyal medya uygulamalarının kendisine yönelik olarak uyguladığı sansüre ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bella, gerçek aşkı bulabilmek için kendisine bir flört uygulaması üzerinden hesap açtığını söyledi. Tinder sayfasının kısa bir süre erişime kapatıldığını iddia eden Belle, “Çünkü çok güzelim ve fotoğraflarımın diğer umutlu insanları cezbetmek ve kandırmak için kullandığı söyleniyor” dedi.

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“ÜZERİMİ ÇİZDİ”

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21 yaşındaki OnlyFans fenomeni Tinder’a ilk olarak 2017 yılında kayıt olduğunu ve zamanla birçok kez hesabının kapatıldığını ifade etti. Bella, “İnsanlar fotoğraflarımı çalıyor ve onları kullanarak para kazanıyorlardı. Fotoğraflarımı çaldıktan sonra insanların sahte profiller oluşturması gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor” diye konuştu.

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Tinder’da sahte profil olduğu için flört uygulamalarının kendisi sistemden çıkarttığını ifade eden Bella, “Üzerimi çizdi. Çok güzel olduğum için beni sistemden çıkartmaya çalıştı. Ben gerçek aşkı bulmak için hesabı oluşturmuştum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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