OnlyFans modeli Marisol Yotta, evlilik açıklamasıyla herkesi şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik yaşayabilirim”

Meksikalı bir OnlyFans fenomeni evliliğinin detaylarını anlatarak hayranlarını şaşırtmayı başardı. Los Angeles’ta eşi Alman bir iş insanı olan Bastian Yotta ile birlikte yaşayan Yotta, eşinin önceden 10 kız arkadaşıyla beraber aynı evde kaldığını itiraf etti. Instagram’da 604 binden fazla takipçisi bulunan Yotta, eşinin kendisiyle evlenebilmek için önceki hayatından vazgeçtiğini belirtti. Ancak ikili evliliklerinin daha uzun ömür olabilmesi için kocasının başka erkeklerle beraber olmasına izin verdiğini söyledi.

"BİR SONRAKİ MACERANIN PEŞİNDEYDİ"

Eşinin eskiden uzun bir ilişkiye bağlanma konusunda sorunları olduğunu dile getiren Yotta, “Kocam tam bir kazanovaydı. Hiçbir kız onu uzun süre tutamazdı. Çünkü her zaman bir sonraki maceranın peşindeydi. Evinde 10 kız arkadaşıyla beraber yaşıyordu. Sonra benimle tanıştı ve her şey değişti. Ben ilaç gibiyim, bu yüzden yan etkilerle başa çıkabilmek için arada yeni maceralara atılmama izin veriyor” dedi.

Evliliklerinin açık ilişki olduğundan söz eden Yotta, şartların sadece kendisi için geçerli olduğunun altını çizdi. Yotta, “İlişki açık ama sadece benim için. Kocam benden başka kadınlarla iletişim kurmuyor. Yıllarca eğlendi şimdi benim zamanım” ifadelerini kullandı.



