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OnlyFans modeli MelRose Michaels, cinselliğin püf noktalarını verdiği bir okul kurdu! Şimdi öğretmen oldu

28.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni MelRose Michaels, sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraflarını ve videolarını satmaya devam ediyor. OnlyFans hesabını daha profesyonel bir hale getirmek istediğini dile getiren Michaels, cinselliğin püf noktalarını verdiği bir okul kurdu. Kendi okulunda öğretmenlik yapan Michaels, yeni işi sayesinde aylık kazancının katlamayı başardığını açıkladı.

OnlyFans modeli MelRose Michaels, cinselliğin püf noktalarını verdiği bir okul kurdu! Şimdi öğretmen oldu

Instagram’da yaklaşık 352 bin takipçisi bulunan MelRose Michaels, koronavirüs pandemisindeki kısıtlamalarla birlikte OnlyFans hesabını açtığını duyurdu. OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satan Michaels, kendi moda markasının yanında hesabını daha profesyonel hale getirmek için cinsellik okulu kurduğunu belirtti.

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“DAHA PROFESYONEL BİR EĞİTİM SUNUYORUZ”

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OnlyFans’ın kamera karşısında soyunmaktan ibaret olmadığını göstermek istediğini dile getiren Michaels, “Salgın boyunca milyonlarca insanın OnlyFans’a dahil olduğunu gördüm. Bir içerik oluşturucusu olmadan önce işin incelikleri konusunda eğitim almak gerekiyor. Kurduğum okulda fotoğrafçılık, doğru ekipman ve ilgi çekici içerik oluşturma konusunda daha profesyonel bir eğitim sunuyoruz. Böyle bir iş kaynağı başlattım. Çünkü kendileri iş insanı olarak görmelerini istedim.” dedi.

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Michaels, aydınlatma ve kamera açılarını bulmayı içeren genel prodüksiyon becerilerinden her şeyi öğretiyor. Michaels, “Bu hızla değişen bir endüstri. Bu yüzden dış dünyaya uyum sağlamak gerekiyor. Yetişkinlere uygun içerik çekmeyi bıraktıktan çok sonra Sex Work CEO kurslarının bir merkez haline gelmesini istiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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