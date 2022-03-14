OnlyFans modeli Monica Huldt, aylık gelirinin binlerce dolar olduğunu itiraf etti! Kocasının maaşını açıklayınca ortalık karıştı

İsveç’te yaşayan OnlyFans fenomeni Monica Huldt, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla tepkilerin odağı haline gelmeye devam ediyor. OnlyFans üzerinden yaptığı paylaşımlar aylık kazancı dudak uçuklatan Huldt, aile hayatında eşinin söz sahibi olduğunu belirtti. Aile hayatının normalinden farklı olmadığını ifade eden Huldt, eşinin maaşını açıklayarak sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi oldu.

“EV İŞLERİNİ KENDİM YAPIYORUM”

Aile hayatında sosyal medya fenomenliğinin etkilerini göstermediğini söyleyen Huldt, "Kocamın aylık kazancı benimkinin tam 3 kat daha aşağısında. Fakat bu benim ev işlerini ve diğer işleri yapmamın önüne geçmiyor. Kocama bu konuda baskı yapmıyorum fakat benim paramı harcadığı çok zaman oluyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya fenomeninin sözleri kullanıcıların tepkisiyle karşılandı. Bir kısım kullanıcılar aile hayatına dair detayları paylaştığı için fenomen isme tepki gösterirken, bir kısmı ise kadının erkekten daha fazla kazanmasının normal olduğunu dile getirdi. Çiftlerin maaşları nedeniyle aralarında rekabet olmaması gerektiğini savunan kullanıcılar, “Erkeğin maaşı açık açık söylenmez” diyerek fenomen isme tepkilerini gösterdi.



