OnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söyledi

OnlyFans’ta yaptığı erotik paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken iki çocuk annesi Nita Marie, eşiyle birliktelikleri sırasında uyguladıkları değişik bir yöntemden söz etti. Cinsel birliktelikleri esnasında eşi ve kendisinin Tanrı’nın varlığını hissetmek için dua ettiklerini dile getiren Marie’nin itirafı büyük ses getirdi.

“TAMAMEN KUTSAL BİR ŞEYE DÖNÜŞÜYOR”

İçinden ya da yüksek sesle dua etmeye başladığından söz eden Marie, “Kocam, Tanrı’dan sevişmemizin bir parçası olmasını istediğimi çoğu zaman bilmiyor. Ancak fiziksel olarak görmesem de dualardan sonra onun varlığını hissedebiliyorum. Bu cinselliği fiziksel bir aktiviteden daha ruhani ve kutsal bir şeye dönüştüyor” dedi.



