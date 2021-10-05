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OnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söyledi

05.10.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 45 yaşındaki OnlyFans modeli Nita Marie, eşiyle yaşadığı cinsel birliktelik sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu iddia etti. Bu iletişim sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini ifade eden Marie’nin açıklamaları herkesi şaşırttı.

OnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söyledi

OnlyFans’ta yaptığı erotik paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken iki çocuk annesi Nita Marie, eşiyle birliktelikleri sırasında uyguladıkları değişik bir yöntemden söz etti. Cinsel birliktelikleri esnasında eşi ve kendisinin Tanrı’nın varlığını hissetmek için dua ettiklerini dile getiren Marie’nin itirafı büyük ses getirdi.

“TAMAMEN KUTSAL BİR ŞEYE DÖNÜŞÜYOR”

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İçinden ya da yüksek sesle dua etmeye başladığından söz eden Marie, “Kocam, Tanrı’dan sevişmemizin bir parçası olmasını istediğimi çoğu zaman bilmiyor. Ancak fiziksel olarak görmesem de dualardan sonra onun varlığını hissedebiliyorum. Bu cinselliği fiziksel bir aktiviteden daha ruhani ve kutsal bir şeye dönüştüyor” dedi.

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OnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söylediOnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söyledi
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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